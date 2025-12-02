Coup de Théâtre à l’OM : Angel Gomes proche de s’en aller ?

Un nouveau départ inattendu se profile à l’OM. Le milieu de terrain anglais Angel Gomes est susceptible de quitter le club phocéen dès janvier. Ses prestations n’ont pas vraiment convaincu.

Mercato OM : Angel Gomes face à l’émergence d’autres talents

Il a été le premier joueur à rejoindre l’Olympique de Marseille. Malgré la convoitise de Tottenham, Angel Gomes a accepté de rejoindre gratuitement le navire OM. Sa venue a suscité plein d’espoir dans les rangs des supporters marseillais. Sauf que l’ancien milieu de terrain du LOSC peine à s’imposer comme un titulaire en puissance.

La montée en puissance des jeunes talents comme Darryl Bakola, Bilal Nadir, Matt O’Riley et surtout Arthur Vermeeren ne plaide pas en sa faveur. Cette concurrence l’a progressivement relégué sur le banc de touche. Et lorsqu’Angel Gomes est aligné, il est méconnaissable.

À voir

Mercato ASSE : Maçon et Batubinsika, leur sort déjà scellé

Lire aussi : OM : Une belle récompense pour Angel Gomes en Ligue 1 !

Ce fut le cas ce samedi face à Toulouse (2-2), où l’international anglais (4 sélections) a réalisé une piètre prestation. À tel point que son départ lors du prochain mercato de janvier commence à prendre de l’ampleur en interne.

La direction de l’Olympique de Marseille songerait à le vendre

Notons qu’Angel Gomes représente une belle opportunité financière pour le club olympien. Sa vente générerait une belle plus-value à l’OM. Sachant que le joueur de 25 ans était arrivé gratuitement à Marseille. Le Phocéen indique alors que la direction marseillaise n’hésiterait pas à se séparer d’un tel flop.

L’OM a déjà pris des décisions similaires dans le passé en se débarrassant d’Elye Wahi ou encore de Luis Suarez, six mois seulement après leur arrivée. Angel Gomes pourrait connaitre le même sort. Reste à savoir combien l’Olympique de Marseille exigera pour son éventuel départ.

Lire la suite sur l’OM :

OM – FC Séville : Marseille échoue, Angel Gomes au top

À voir

ASSE Mercato : Horneland visé en Suède, une réponse tombe

Lire aussi : Mercato OM : Le geste osé d’Angel Gomes à Marseille

Mercato OM : Après Angel Gomes, une recrue à 0€ approche