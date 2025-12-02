ASSE Mercato : Horneland visé en Suède, une réponse tombe

L’intérêt d’IF Hammarby pour l’entraineur de l’ASSE, Eirik Horneland, est bien réel. Néanmoins, la première réponse de la Direction stéphanoise est connue.

Mercato : IF Hammarby vise Horneland, son départ n’est pas envisagé cet hiver

La rumeur du pré-mercato annonce Eirik Horneland sous la menace d’un limogeage, alors que son contrat à l’ASSE court jusqu’en juin 2027. Il lui reste donc un an et demi de contrat. Il est pourtant sollicité par l’IF Hammarby, selon les informations de Sportbladet.

Si le technicien norvégien n’est pas limogé par la Direction stéphanoise en janvier, le club de l’élite suédoise serait contraint de négocier son transfert s’il désire le recruter absolument.

Or, à l’instant T, Eirik Horneland n’est pas en instance de départ, car il a réussi à hisser l’ASSE à la deuxième place au classement de la Ligue 2, à deux points du leader l’ESTAC. « Les dirigeants stéphanois comptent sur lui et un départ n’est donc pas à l’ordre du jour », assure le média spécialisé Evect.

ASSE : La démission du Norvégien semble improbable

L’hypothèse d’une démission du coach des Verts, pour filer à l’anglaise, est également écartée. Parce qu’il a décidé de rester à Saint-Etienne à la suite de la relégation en Ligue 2, afin de ramener le club en Ligue 1. Et il est sur la bonne voie.

Il faut préciser qu’Eirik Horneland est sur la short list du club suédois avec d’autre techniciens scandinaves : Sindre Tjelmeland (entraîneur adjoint de Lech Poznan en Pologne), Kalle Karlsson (Västerås SK) et Andreas Tegström (Sandefjord).

