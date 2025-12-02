Mercato PSG : La décision finale tombe pour Lucas Beraldo !

Peu rassurant lors de ses apparitions avec le PSG, Lucas Beraldo est annoncé sur le départ lors mercato d’hiver à venir. Associé à l’OGC Nice, le défenseur central de 22 ans pourrait finalement retourner dans son pays.

Mercato PSG : L’OGC Nice veut se faire prêter Lucas Beraldo

Dans un message relayé sur Twitter par le compte PSG Inside-Actus, le Paris Saint-Germain pourrait contribuer au renouveau de l’OGC Nice, via un prêt. En effet, le portail spécialisé rapporte que les Aiglons souhaitent renforcer leur effectif, et en particulier leur défense, et pour cela, ils auraient demandé au PSG de leur prêter Lucas Beraldo jusqu’à la fin de l’exercice en cours.

Toujours selon la même source, « le PSG n’est pas fermé à l’idée, mais seulement s’il trouve le défenseur idéal pour le remplacer. » En manque de temps de jeu dans la capitale, l’international brésilien pourrait se laisser convaincre par la possibilité de passer six mois sous les ordres d’un coach qui croit en lui en vue de la prochaine Coupe du Monde. Mais Lucas Beraldo pourrait finalement aller trouver cette stabilité provisoire dans son pays.

Lucas Beraldo proposé à Flamengo et Palmeiras

Outre l’OGC Nice, Lucas Beraldo aurait été proposé à deux cadors du championnat brésilien. En effet, d’après les révélations livrées ces dernières heures par TV Espirito de Porco, l’ancien défenseur de Sao Paulo aurait été proposé à Flamengo et Palmeiras par des intermédiaires. Toutefois, Luis Campos et Luis Enrique n’auraient pas encore placé son numéro 4 sur le marché des transferts, même si les choses pourraient bien changer en cas d’offre convaincante.

« Lucas Beraldo a été proposé à Palmeiras et à Flamengo par des intermédiaires. Le PSG n’a pas encore placé le joueur sur le marché des transferts, mais les intermédiaires entrevoient une marge de négociation en cas d’offre convaincante du Brésil. La situation a ouvert la voie à des clubs sud-américains qui y voient une opportunité de rapatrier le jeune joueur.

Palmeiras ne devrait prendre une décision qu’après avoir examiné d’autres options et évalué ses priorités internes. Palmeiras reste inflexible malgré l’intérêt de trois grands clubs européens pour Luis Pacheco. Flamengo, de son côté, suit la situation de près, mais n’a pas encore entamé de négociations directes.

Tout porte à croire que le sujet reviendra sur le devant de la scène après la fin du Brasileirão. D’ici là, Beraldo demeure au Paris Saint-Germain, tandis que ses agents continuent de lui proposer des opportunités de retour au Brésil », explique la chaîne brésilienne. Affaire à suivre…

