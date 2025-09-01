ASSE : Fin du mercato, Stassin bloqué à Saint-Etienne

Le mercato d’été est refermé en France depuis 20 heures. L’ASSE a réussi son coup en conservant Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili en Ligue 2.

Mercato : L’ASSE et le Paris FC n’ont pas trouvé d’accord pour Stassin

Lucas Stassin et Zuriko Davitashvili restent à l’ASSE et honoreront leur contrat qui court jusqu’en juin 2028. Il souhaitait quitter les Verts depuis la relégation du club en Ligue 2, mais la direction du club stéphanois leur a fermé la porte de sortie. Kilmer Sports Ventures a repoussé plusieurs offres dont la dernière du Paris FC, estimée à 29 millions d’euros bonus compris, et révélée par L’Équipe.

« Le club promu parisien et l’AS Saint-Etienne n’ont pas réussi à se mettre d’accord sur le transfert de Lucas Stassin (20 ans). L’intransigeance des deux clubs n’aura pas permis d’aboutir à un accord. Le Paris FC a décidé de ne plus donner suite à ce dossier », explique le quotidien sportif à l’issue du mercato.

Saint-Etienne : Aucune officialiation de départ pour Davitashvili

Le transfert avorté de l’avant-centre belge est une bonne nouvelle Eirik Horneland qui pourra compter les services du buteur, auteur de 12 buts et 5 passes décisives en 26 matchs de Ligue 1 la saison dernière. Souhaitant également quitter l’ASSE, Zuriko Davitashvili a été bloqué aussi. Pas d’officialisation de départ pour ce dernier à cet instant.

Aucune offre pour l’ailier géorgien ne semble avoir atteint les exigences des dirigeants des Verts pendant deux mois et demi de mercato. En effet, les responsables de KSV avaient fixé des prix assez élevés pour les deux attaquants, ce qui a refroidi plusieurs de leurs courtisans.