OL : Lyon sans un joueur clé contre le FC Lorient

En déplacement à Lorient, dimanche (20h45), l’OL ne pourra pas compter sur un taulier de son équipe. Touché contre le FC Nantes, il est indisponible.

OL : Tanner Tessmann indisponible contre Lorient

Après sa brillante victoire contre le FC Nantes (3-0), l’OL se déplace au stade du Moustoir pour affronter le FC Lorient, dimanche, en clôture de la 15e journée de Ligue 1. Paulo Fonseca sera privé des services de Tanner Tessmann. Victime d’une blessure musculaire à la cuisse lors du match contre les Canaris, il n’est pas remis pour le déplacement dans le Morbihan, selon Olympique-et-Lyonnais.

Lisez aussi : DNCG, OL… John Textor règle violemment ses comptes

Milieu défensif de prédilection, l’international Américain (12 sélections) avait dépanné dans une défense à trois aux côtés de Moussa Niakhaté et Nicolas Tagliafico, face aux Nantais.

Clinton Mata de retour ?

En revanche, le média spécialisé annonce le retour de Clinton Mata. Touché à à la jambe droite lors du match contre AJ Auxerre-OL (0-0), il y a presque deux semaines, le défenseur international angolais (16 sélections) est disponible pour affronter le FC Lorient, à en croire la source. Ce qui est une bonne nouvelle pour l’entraîneur de Lyon, dont l’équipe a à cœur d’enchaîner un troisième clean sheet.

Lire aussi sur l’OL :

OL : Utrecht revient à la charge pour Rachid Ghezzal !

À voir

Prolongation à l’OM : Une condition imposée à De Zerbi !

OL Mercato : Un renfort arrive dans l’équipe de Fonseca

OL : Un gros souci en défense se profile à Lyon