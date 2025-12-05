ASSE : Crise entre Horneland et la cellule de recrutement ?

L’entraîneur de l’ASSE, Eirik Horneland, a laissé présager d’un malaise entre lui et la cellule de recrutement du club, à quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal.

Horneland sur la cellule recrutement de l’ASSE : « Non, nous ne sommes pas en contact »

L’ASSE a renforcé sa cellule de recrutement l’été dernier. La direction de Kilmer Sports Ventures a nommé Alexandre Lousberg à la tête de cette entité, placée sous l’autorité du vice-président Jaeson Rosenfeld. Des experts en analyse vidéos et des spécialistes du scouting, tels que Guillaume Leleu, Uli Schier, Pedro Ferreirinha ou encore Freddy Ferreira, ont rejoint l’équipe de recruteurs.

Cependant, le courant ne semble pas bien passer entre l’équipe d’Alexandre Lousberg et le patron du staff technique, comme l’a laissé croire Eirik Horneland.

Interrogé ensuite sur ses échanges avec la cellule de recrutement, l’entraîneur de l’AS Saint-Etienne s’est montré agacé, voire mécontent. « Non, nous ne sommes pas en contact », a-t-il glissé froidement, selon ses propos rapportés par Peuple-Vert. « Il n’y a rien d’autre à ajouter, non ? », a-t-il poursuivi.

Il faut rappeler qu’Eirik Horneland a déclaré précédemment qu’il possède déjà « une équipe assez fournie, même un peu trop ». Cela, en réponse à la question sur le renforcement de son équipe pendant le mercato en janvier.

