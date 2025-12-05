Prolongation à l’OM : Une condition imposée à De Zerbi !

Roberto De Zerbi a récemment affiché son souhait de s’inscrire dans la durée à l’OM. Mais une condition lui est imposée : l’obtention de résultats sportifs.

Roberto De Zerbi ne le cache pas : c’est un privilège pour lui de travailler à l’Olympique de Marseille. L’entraîneur italien accomplit un travail remarquable, salué de tous. Son OM est actuellement troisième de Ligue 1, se présentant comme un sérieux candidat au titre de champion.

De Zerbi est déterminé à atteindre ce grand objectif. Le coach de 46 ans a aussi affiché son désir de rester plus longtemps sur le banc de l’OM. Il espère dépasser les trois années de son contrat. L’éditorialiste Daniel Riolo a été très catégorique sur ce point.

Il a rappelé que les intentions personnelles d’un entraîneur ne suffisent pas dans le football de haut niveau. « De Zerbi a le droit d’exprimer une volonté. Ça n’engage en rien la volonté. Ce sont les résultats qui parleront pour lui », a-t-il répondu sur RMC Sport.

L’impitoyable loi des résultats

La prolongation de De Zerbi à la tête de l’OM dépendra d’une seule chose : ses performances. Si les résultats venaient à chuter dans les prochains mois, les dirigeants de l’Olympique de Marseille n’hésiteront pas à le remplacer, quelle que soit sa bonne volonté. Telle est l’analyse partagée Daniel Riolo.

Ce dernier estime que l’ancien entraîneur de Brighton doit impérativement se poser la question suivante : « est-il en phase avec les résultats » ? En d’autres termes, l’avenir de De Zerbi sur la Canebière reste soumis à l’implacable verdict du terrain. Seuls les résultats pourront valider sa prolongation.

