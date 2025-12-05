Mercato : Le PSG tranche entre Ibrahima Konaté et Upamecano

En fin de contrat au Bayern Munich et à Liverpool, Dayot Upamecano et Ibrahima Konaté sont sur les tablettes de plusieurs grands clubs européens, dont le PSG. Mais entre les deux défenseurs centraux, le club parisien semble avoir fait un choix pour renforcer son effectif.

Mercato : Le PSG a une priorité entre Upamecano et Konaté

Alors que le mercato hivernal approche, le Paris Saint-Germain semble déjà préparer son recrutement pour l’été prochain. Le club de la capitale se tiendrait notamment à l’affût de la situation de Dayot Upamecano, dont le contrat au Bayern Munich expire à l’issue de la saison. L’intérêt parisien pour l’international français semble même se confirmer.

Plusieurs sources annoncent également un intérêt pour Ibrahima Konaté qui se trouve dans la même condition contractuelle du côté de Liverpool. Mais à en croire les dernières informations de Marc Mechenoua sur France Bleu, le PSG n’aurait jamais manifesté le souhait de recruter le joueur des Reds l’été prochain.

« Konaté, il n’y a rien du tout avec le PSG », a affirmé le journaliste sportif. Une déclaration qui apporte une précision sur les intentions des dirigeants parisiens entre les deux défenseurs centraux.

Le Paris SG se tient prêt pour Dayot Upamecano

Alors que Marquinhos tire allègrement vers la sortie, le PSG veut attirer un nouveau défenseur central de classe mondiale pour sécuriser son avenir. Surtout que l’Ukrainien Ilya Zabarnyi ne donne pas encore entière satisfaction et que le Brésilien Lucas Beraldo peine à convaincre.

Afin d’apporter de la qualité à son arrière garde, le club de la capitale serait plutôt intéressé par Dayot Upamecano et non Ibrahima Konaté. Le défenseur de 27 ans voit son contrat au Bayern Munich expirer en juin prochain. Et pour le moment, le natif d’Evreux n’a toujours pas prolongé chez le club bavarois.

Le journaliste Christian Falk rapporte que le Paris SG aurait bel et bien manifesté un intérêt pour Upamecano. L’ancien du RB Leipzig, considéré comme l’un des meilleurs à son poste, représenterait une chance inouïe sur le mercato puisqu’il sera libre dans quelques mois.

L’idée de l’attirer pour 0€ plairait grandement aux champions d’Europe 2025. Issu de la région parisienne, l’ancien défenseur du RB Leipzig pourrait être séduit par le challenge, surtout pour retrouver son grand ami Ousmane Dembélé. Même si le Real Madrid et Kylian Mbappé tentent aussi de l’attirer vers la Liga.

