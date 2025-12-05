Mercato ASSE : Horneland lâche un gros indice avant janvier

Interrogé sur le mercato à l’ASSE, Eirik Horneland s’est dit satisfait de son groupe actuel. Il a laissé croire qu’il n’attend pas de renforts cet hiver.

Mercato : Horneland se réjouit « d’un effectif assez fourni »

À moins d’un mois de l’ouverture officielle du mercato hivernal, l’entraîneur de l’ASSE semble désintéressé par le renforcement de son équipe. Il pense pouvoir composer avec son équipe actuelle pour faire remonter le club stéphanois en Ligue 1.

On a la chance d’avoir des joueurs qui sont assez polyvalents et avec cette profondeur de banc. C’est un vrai avantage« , a-t-il déclaré, dans des propos rapportés par Peuple-Vert. « On a un effectif assez fourni, même peut-être un peu trop, et l’enjeu, c’est vraiment de trouver le bon équilibre au sein de cette équipe », a-t-il insisté.

Le coach de l’ASSE compte sur la Réserve

Eirik Horneland compte également sur les jeunes joueurs de l’équipe réserve de l’AS Saint-Etienne, qui bénéficient de sa confiance depuis le début de la saison. Il s’agit de Paul Eymard, Kevin Pedro, Luan Gadegbeku et Nadir El Jamali.

« On a aussi aidé à développer quelques joueurs du centre de formation. Ils ont accumulé du temps de jeu et de l’expérience. Je suis assez impressionné par leur progression, par ce qu’ils sont capables de produire à l’entraînement et en match avec l’équipe première. C’est une chance pour nous », a-t-il rassuré.

Le recrutement d’un défenseur et d’un milieu de terrain est pourtant évoqué pour cet hiver. Enzo Bardeli de l’USL Dunkerque serait même la priorité de l’ASSE dans l’entrejeu, pour compenser la défection de Pierre Ekwah.

