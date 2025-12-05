LOSC-OM : De Zerbi opère deux changements, la compo

L’OM tentera de renouer avec le succès ce vendredi face au LOSC. Roberto De Zerbi a prévu quelques changements dans son onze de départ pour ce choc.

OM : De Zerbi contraint de revoir ses plans face au LOSC

L’Olympique de Marseille à un important défi à relever ce vendredi soir en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Roberto De Zerbi et ses hommes devront battre le LOSC en vue de conserver leur place sur le podium. L’enjeu de ce match est immense, trois points séparent les deux équipes.

L’entraîneur de l’OM devra cependant composer avec un effectif décimé par les blessures. Facundo Medina et Amine Gouiri sont toujours à l’infirmerie. Le vice-capitaine Pierre-Emile Hojbjerg manque aussi l’appel. Il est fiévreux et devait rater ce déplacement à Lille.

Ces indisponibilités obligent De Zerbi à revoir ses plans face aux Dogues. Sa composition d’équipe pour le match de ce soir au stade Pierre-Mauroy connaitra quelques réajustements tactiques, notamment au milieu et en défense.

Geoffrey Kondogbia à la place de Pierre-Emile Hojbjerg

L’Olympique de Marseille devrait aborder ce choc contre Lille OSC dans son fameux 4-3-3. Geronimo Rulli sera bien sûr dans le but. Il sera protégé dans l’axe de la défense par Leonardo Balerdi et Benjamin Pavard. Tandis qu’Emerson évoluera probablement à gauche, et Amir Murillo à gauche.

Le latéral panaméen va mieux. Il a repris l’entraînement et devrait tenir son poste face aux Lillois. Au milieu, De Zerbi devrait faire confiance à Geoffrey Kondogbia pour remplacer Pierre-Emile Hojbjerg. Le Centrafricain sera épaulé par Matt O’Riley et Arthur Vermeeren pour animer ce secteur clé.

L’attaque marseillaise ne connaitra pas de grands changements. Le trio offensif sera logiquement composé de Mason Greenwood, Igor Paixao et Pierre-Emerick Aubameyang.

Le onze de départ probable du Paris SG

Gardien : Rulli

Défenseurs : Weah, Pavard, Balerdi (cap), Murillo

Milieux : Kondogbia, Vermeeren, O’Riley

Attaquants : Greenwood, Paixao – Aubameyang

