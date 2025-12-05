Stade Rennais : Beye prépare du lourd contre le PSG !

Le Stade Rennais se prépare pour jouer un sale tour au PSG en Ligue 1 lors de la 15e journée.

Stade Rennais : le SRFC va-t-il surprendre le PSG ?

Le PSG veut passer ses nerfs sur le Stade Rennais ce samedi pour la 15e journée de Ligue 1. Ce choc s’annonce intense. Le Paris SG, battu 1-0 par Monaco lors de sa dernière sortie, a perdu la première place et a vu le RC Lens passer devant. L’équipe de Luis Enrique, très solide au Parc des Princes depuis le début de la saison, veut donc repartir de l’avant.

Le Stade Rennais, lui, arrive en pleine confiance. Peu de pression. Habib Beye, longtemps menacé après un début de saison difficile, a remis tout le monde dans le bon sens. Et ça se voit : quatre victoires d’affilée. Le club breton retrouve la 5e place du championnat, à deux petits points du top 4. Le tacticien rennais, Habib Beye ne déplore aucune absence pour cette rencontre face aux Parisiens.

Le groupe est au complet. Le milieu de terrain, Seko Fofana est de nouveau opérationnel. Il avait manqué les deux derniers matchs à cause des pépins physiques. Dans les cages, Brice Samba avance confiant : deux clean-sheets sur les trois dernières journées, et une réelle impression de solidité. Devant lui, Aït Boudlal et Jacquet, tous deux en grande forme, sécurisent encore plus le bloc. Au milieu, Djaoui Cissé montre de très belles qualités. Et devant, impossible d’ignorer Lepaul et Embolo. Le premier a déjà claqué 8 pions. Le second, 4. Ils constituent un vrai danger pour le PSG.

