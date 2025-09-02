Transfert de João Neves, Luis Campos salué pour son coup de génie

Le directeur sportif du PSG, Luis Campos, est le spécialiste en titre des coups mercato les plus marquants. Avec João Neves, le Portugais a fait bénéficier le PSG de ce qui le caractérise le mieux, son excellent coup d’œil.

Mercato PSG : João Neves, le coup de maître de Campos

Il y a un an João Neves n’était qu’un top joueur en devenir lorsque Luis Campos lui a mis le grappin dessus pour le compte du PSG. Le technicien portugais a engagé l’ancienne pépite de Benfica Lisbonne pour 60 millions d’euros. Si le montant peut sembler important au regard de l’âge du milieu de terrain, à peine âgé de 19 ans au moment de faire sa valise pour Paris, le niveau auquel il s’est rapidement hissé donne raison à Luis Campos.

Le conseiller sportif de Qatar Sports Investments, en fonction aussi bien au PSG qu’au FC Braga, est aujourd’hui salué pour ce coup de maître. La raison, sa recrue explose de ses plus belles étincelles dans ce début de saison. João Neves est le meilleur buteur du Paris Saint-Germain après les 3 premières journées de Ligue 1. Il a inscrit 3 buts qui font de lui le co-meilleur buteur du championnat aux côtés du milieu offensif Ilan Kebbal du Paris FC.

Pour l’ancien champion du monde Bixente Lizarazu, le jeune Neves « Si jeune… il est déjà très complet. Et s’il continue à marquer des buts comme ça, il ne fera que s’améliorer. » Et l’ancien joueur du Bayern Munich n’est pas passé à côté de ce qu’il a de très frappant chez João Neves : « Il se donne à 100 % et peut finir cuit sur un match. Mais c’est un joueur qui a un énorme potentiel et c’est fantastique pour le PSG ».

Cette réussite de João Neves est indéniablement celle de Luis Campos, l’homme chargé de renforcer l’effectif parisien avec les meilleurs joueurs du monde. Malgré la perte catastrophique de Kylian Mbappé, le PSG a remporté la première Ligue des champions de son histoire, preuve de la qualité des joueurs utilisés pour renforcer l’effectif de Luis Enrique.