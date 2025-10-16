Mercato OL : Accord conclu avec le SRFC, un joker débarque

Les dirigeants de l’OL négociaient depuis quelques jours avec le Stade Rennais pour s’offrir le défenseur Hans Hateboer en tant que joker. Un accord vient d’être conclu entre les différentes parties.

Mercato OL : Accord avec le Stade Rennais, Hans Hateboer arrive

L’Olympique Lyonnais a profité de la trêve internationale pour négocier la venue d’un renfort défensif. Ce secteur est affaibli par de nombreux départs. La direction de l’OL souhaitait donc mettre la main sur un nouveau latéral droit. Et ses efforts ont porté leurs fruits.

Les Gones ont porté leur choix sur Hans Hateboer. Le défenseur néerlandais est en grande difficulté su Stade Rennais. Il n’a joué que 22 minutes cette saison à Rennes. Il entretient aussi une relation tendue avec Habib Beye. Son départ du SRFC semblait donc inévitable. L’OL a rapidement sauté sur l’occasion pour l’attirer dans ses filets. Lyonnais et Bretons sont parvenus à s’entendre.

Foot Mercato l’assure, Hans Hateboer va quitter le Stade Rennais pour rejoindre l’OL en tant que joker. Ce dispositif permet aux clubs français de recruter un joueur en dehors des fenêtres de transfert traditionnelles. À une condition : que la cible évolue déjà dans l’Hexagone. Les Gones ont vite saisi cette option pour enrôler Hans Hateboer.

Une prise en charge totale de son salaire

L’affaire est désormais réglée en interne. Excepté un rebondissement de dernière minute, Hans Hateboer va donc quitter la Bretagne pour rejoindre les bords du Rhône en prêt jusqu’à la fin de la saison. Les Gones devraient prendre totalement en charge son salaire.

Cette condition a certainement convaincu la direction du SRFC de se séparer de son défenseur, dont le contrat expire en juin prochain. L’officialisation ne saurait tarder.