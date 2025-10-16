PSG : Pluie de bonnes nouvelles avant le RC Strasbourg !

Les nouvelles sont bonnes pour le PSG avant la réception du RC Strasbourg en Ligue 1. Le tacticien du Paris SG, Luis Enrique pourra compter sur plusieurs cadres pour cette affiche.

PSG : Des renforts de taille avant Strasbourg

Le PSG retrouve le Parc des Princes ce vendredi pour ouvrir la huitième journée de Ligue 1 face à Strasbourg. Finie la trêve internationale, Luis Enrique récupère des forces vives après un début de saison marqué par une infirmerie chargée. Le point médical publié ce jeudi rassure : seuls Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz et João Neves manqueront à l’appel. Trois absences, mais un vent d’optimisme souffle enfin sur Paris.

Le défenseur brésilien Marquinhos et le crack français Désiré Doué devraient figurer dans le groupe. Le Brésilien, gêné au quadriceps gauche lors du revers face à l’OM, est prêt à rejouer. Doué, lui, revient d’une blessure au mollet contractée avec les Bleus en septembre. Il pourrait même grappiller quelques minutes.

Autre bonne nouvelle, Bradley Barcola, forfait avec l’équipe de France pendant la trêve, semble avoir récupéré de sa lésion à l’ischio-jambier droit. Quant à Khvicha Kvaratskhelia, il a traversé la pause internationale sans le moindre souci physique. Toutes ses gâchettes offensives seront prêtes pour affronter les Alsaciens.