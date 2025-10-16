Tensions au PSG : Yohan Cabaye et Luis Campos, rien ne va !

Le PSG est traversé par des tensions qui pourraient ébranler la tranquillité apparente. Entre Yohan Cabaye, soutenu par Nasser et Luis Campos, plus rien ne va, selon les toutes dernières informations en provenance du club parisien.

PSG : Les dessous des tensions entre Yohan Cabaye et Luis Campos

Avant de signer à Crystal Palace, Yohan Cabaye a porté le maillot du Paris Saint-Germain durant la saison 2014-2015. L’ancien milieu de terrain, à la fin de sa carrière de joueur, s’est reconverti en dirigeant et occupe depuis le poste de directeur du centre de formation du PSG. Au-dessus de lui, Luis Campos, le conseiller sportif qui joue le rôle de directeur sportif.

Selon Foot Mercato, des problèmes seraient apparus entre les deux hommes dans la gestion des contrats des joueurs. La communication inexistante entre Yohan Cabaye et Luis Campos serait source de tensions à tel enseigne que des salariés du club regretteraient ce manque de dialogue dans la gestion des jeunes joueurs.

« Certains parlent même de tensions entre les deux hommes au point d’évoquer “contrats Cabaye et contrats Campos”. En effet, chacun négocie de son côté sans consulter l’autre », avance le média sportif, qui rapporte la connaissance de ces tensions par la haute direction, qui « dément ces tensions », préférant mettre en avant une volonté de changement du côté de la formation, ce qui pourrait expliquer ces rumeurs.

Et dans cette brouille entre Yohan Cabaye et Luis Campos, le président Nasser Al-Khelaïfi soutiendrait le Français, selon des rumeurs rapportées par la même source.

Mais à la lumière des faits, ces tensions internes au PSG ne semblent pas vraiment empêcher la collaboration entre Luis Campos et son jeune collègue Yohan Cabaye. Pour preuve, c’est leur convergence de vues qui a permis la signature du contrat de Quentin Ndjantou jusqu’au 30 juin 2028.