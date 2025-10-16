PSG-Strasbourg : Luis Enrique avec 4 retours, la compo fuite

Le PSG va affronter ce vendredi le RC Strasbourg avec un groupe renforcé. Luis Enrique a enregistré le retour de quatre joueurs clés à l’entraînement.

PSG : De Dembélé à Marquinho, Luis Enrique récupère des cadres avant Strasbourg

La trêve internationale terminée, le Paris Saint-Germain va retrouver le chemin de la Ligue 1 dès ce vendredi soir. Les hommes de Luis Enrique accueillent le RC Strasbourg pour un choc au sommet du classement. Les Parisiens sont les leaders du championnat avec un point d’avance sur les Alsaciens, troisièmes.

La rencontre PSG-RCSA promet ainsi d’être intense. Et pour tenter de remporter ce duel à domicile, Luis Enrique aura besoin de ses forces vives. Plusieurs blessés sont d’ailleurs de retour. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia et Désiré Doué se sont entraînés ce jeudi soir. Le capitaine Marquinhos était aussi de la partie.

ℹ️🔴🔵🔙 Marquinhos a l’entraînement collectif pic.twitter.com/sTvAmewMy3 — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) October 16, 2025

Les images publiées par le site officiel du club les montrent effectuant quelques exercices. Ces quatre joueurs postulent clairement pour intégrer le groupe qui affrontera le club strasbourgeois. Toutefois, ils ne sont pas certains de débuter la partie. Même si Luis Enrique réserve quelques surprises dans son onze de départ.

De grosses surprises dans le secteur défensif

L’entraîneur du PSG va certainement effectuer quelques aménagements dans sa composition d’équipe. Les cages parisiennes seront gardées par Lucas Chevalier. Dans l’axe de la défense, Marquinhos devrait céder sa place à Illya Zabarnyi aux côtés de Willian Pacho.

Nuno Mendes, très utilisé avec le Portugal durant cette trêve, pourrait être remplacé par Lucas Hernandez. À droite, Achraf Hakimi devrait tenir son poste. Le milieu de terrain connaîtra aussi quelques changements avec la titularisation de Kang-in Lee et Warren Zaïre-Emery aux côtés de Vitinha.

Bradley Barcola s’est entraîné lors de cette séance de travail. L’attaquant français postule pour une place en attaque. Luis Enrique pourrait donner sa chance à Ibrahim M’baye, avec un Gonçalo Ramos en pointe.

La probable composition du PSG face à Strasbourg

Gardien : Chevalier

Défenseurs : Hakimi, Zabarnyi, Pacho, Hernandez

Milieux : Zaïre-Emery, Lee, Vitinha

Attaquants : Mbaye, Barcola et Ramos