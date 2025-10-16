INFO Mercato : L’OM ne perd pas espoir pour Endrick !

Un temps mis en veille, l’intérêt de l’OM pour Endrick refait surface. Mais les dirigeants phocéens devront faire à un redoutable concurrent sur ce dossier.

Mercato : Endrick toujours dans le viseur de l’OM

Cette théorie commence à prendre l’ampleur : l’Olympique de Marseille n’aurait pas encore dit son dernier mot pour Endrick. Lors du dernier mercato, les Olympiens s’intéressaient déjà à son profil. Mais ceux-ci ont finalement opté le retour de Pierre-Emerick Aubameyang en attaque. L’attaquant gabonais réalise un début de saison. Il comptabilise 4 buts et 3 passes décisives en 7 rencontres.

Ses statistiques n’empêchent pas vraiment la direction de l’OM de garder un œil avisé sur Endrick. ESPN le confirme, la situation actuelle du jeune attaquant du Real Madrid a ravivé l’intérêt des Olympiens à son égard. Le joueur de 19 ans est barré par la rude concurrence de Kylian Mbappé, Vinicius Junior, Rodrygo Goes ou encore Brahim Diaz. Il n’a toujours pas disputé la moindre minute avec les Merengues cette saison.

À voir

Mercato AS Monaco : Un super crack va signer !

Lire aussi : Mercato OM : Coup de froid pour une arrivée d’Endrick !

Ce temps de jeu inexistant pourrait logiquement provoquer chez lui des envies de départ. Sachant que Xabi Alonso ne compte pas vraiment sur lui. L’OM serait donc en embuscade en vue de l’accueillir dans ses rangs dans les mois à venir. L’Olympique de Marseille n’est cependant pas le seul club de Ligue 1 à ses trousses.

Attention à la concurrence du Paris Saint-Germain

Les plans phocéens sont sérieusement mis à mal par l’intrusion du PSG dans ce dossier offensif. Le rival parisien envisagerait même une opération inattendue : proposer Fabian Ruiz au Real Madrid en échange d’Endrick. Même si aucune décision n’a été prise en interne, cette manœuvre complique déjà la tâche à l’OM.

Lire aussi : Mercato PSG : Endrick répond à l’intérêt de Luis Enrique !

À voir

PSG : Une nouvelle fraîche tombe pour Bradley Barcola !

De son côté, le jeune joueur ne montre jusqu’ici aucun empressement à quitter Marseille. Même si sa position pourrait évoluer au fil du temps. Surtout si son temps de jeu ne s’améliore d’ici le mercato de janvier. Ses différents prétendants restent donc aux aguets.