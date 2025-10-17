Golden Boy 2025 : Le PSG a le meilleur jeune joueur d’Europe

Le PSG, en plus d’avoir remporté la Ligue des Champions et arraché le Ballon d’Or par Ousmane Dembélé, file doit pour le trophée au Golden Boy 2025. Le club parisien a dans ses rangs « le meilleur jeune joueur d’Europe », si on en croit une légende du foot français.

Le nom de Désiré Doué s’impose de plus en plus dans le paysage du football européen. À seulement 20 ans, le milieu offensif du PSG est considéré comme le grand favori pour décrocher le Golden Boy 2025, un trophée qui récompense chaque année le meilleur joueur de moins de 21 ans évoluant en première division européenne.

Vieira s’incline devant le talent du PSG, Désiré Doué

Champion du monde 1998 et figure très respectée du football français, Patrick Vieira n’a pas tari d’éloges à l’égard du Parisien venu de Rennes. Dans un entretien accordé à Foot Mercato, l’ancien capitaine des Bleus a déclaré :

« Désiré Doué est le meilleur jeune joueur d’Europe. Il a marqué en finale de Ligue des champions et prouvé qu’il appartenait déjà à l’élite. Il a beaucoup progressé depuis Rennes et continue de franchir des paliers au PSG. »

Pour Patrick Vieira , ce jeune joueur incarne l’exemple parfait de la réussite par le travail :

« Il a connu des moments compliqués mais n’a jamais lâché. Lamine Yamal ne pouvant être nommé cette année, je pense que Doué va logiquement remporter le trophée. C’est un talent rare, l’un des meilleurs parmi les meilleurs du monde. »

Une saison 2024-2025 exceptionnelle

Le natif d’Angers sort d’une saison étincelante avec 16 buts et 16 passes décisives, participant activement au quadruplé historique du PSG, avec notamment la Ligue des champions. Ses performances lui ont valu une 14e place au Ballon d’Or 2025 et une 2e place au Trophée Kopa, juste derrière… Lamine Yamal.

L’absence du prodige barcelonais de la liste des 25 finalistes du Golden Boy 2025 — conséquence du règlement qui empêche un doublé — place Doué en position idéale pour succéder à son rival espagnol.

Une concurrence parisienne prestigieuse

Deux autres talents du PSG figurent également dans cette shortlist : Warren Zaïre-Emery et Senny Mayulu. Le vote final réunira cinquante journalistes issus des plus grands médias européens (L’Équipe, Marca, Bild, The Times, etc.), chacun établissant un top 5 avec un barème de points (10, 7, 5, 3 et 1).

S’il est sacré, Désiré Doué deviendrait le quatrième Français à remporter le Golden Boy après Paul Pogba (2013), Anthony Martial (2015) et Kylian Mbappé (2017) — un héritage de taille pour le jeune Parisien.

Un retour attendu face au RC Strasbourg

Absent depuis sa blessure au mollet contractée avec les Bleus le 5 septembre lors du succès en Ukraine (2-0), Doué a manqué plusieurs rendez-vous importants, dont le Classique perdu face à l’OM et les deux premiers matches de Ligue des champions.

Mais la bonne nouvelle est tombée : son nom ne figure plus dans le point médical du PSG, publié ce jeudi. Le crack parisien pourrait donc faire son retour contre Strasbourg, une réapparition très attendue par les supporters et par Luis Enrique, conscient du poids offensif qu’apporte sa jeune star.