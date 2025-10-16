OM-Le Havre : De Zerbi prévenu, 2 dangers sont de retour

Pour le match de ce samedi contre le Havre AC, l’OM part logiquement favori. Mais l’équipe de Roberto De Zerbi devra se méfier de cette équipe havraise qui enregistre deux retours dans son groupe.

OM : Roberto De Zerbi devra faire attention au piège du Havre

L’Olympique de Marseille se prépare à relever un nouveau défi en championnat. Les hommes de Roberto De Zerbi accueillent ce samedi Le Havre AC dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Ils devront l’emporter en vue de conserver leur place sur le podium.

Une victoire permettrait surtout à l’OM de bien se préparer son déplacement au Sporting Portugal en Ligue des champions. Mais les Olympiens sont prévenus : les Normands restent invaincus depuis trois journées, avec trois matchs nuls consécutifs. Le HAC a inscrit sept buts inscrits lors de ses six derniers matchs. Didier Digard pourra même compter sur deux renforts pour ce choc face à l’OM.

Ally Samatta et Abdoulaye Touré sont de retour

Le premier concerne le retour d’Ally Samatta. L’attaquant tanzanien était forfait lors de la précédente journée en raison d’une douleur au genou. Cette blessure l’a privé d’une sélection en équipe nationale lors de cette trêve. Mais le média Paris Normandie assure qu’Ally Samatta va mieux. Il sera opérationnel pour le déplacement au Vélodrome. Son retour constitue sans doute une menace pour la défense marseillaise.

Le second renfort est le milieu de terrain Abdoulaye Touré. Celui-ci a purgé sa suspension et sera de nouveau disponible. Toutefois, le HAC ne sera pas au complet face à l’OM. Reda Khadra (genou) et Thomas Delaine (soucis musculaires) sont encore à l’infirmerie. Malgré ces absences, Roberto De Zerbi devra se méfier de cette équipe havraise.