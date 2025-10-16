ASSE-Le Mans : Horneland confirme le retour d’un milieu

Pour le match ASSE-Le Mans, Eirik Horneland devra composer avec l’absence de plusieurs défenseur. L’entraîneur stéphanois pourra cependant compter sur le retour du milieu de terrain Mahmoud Jaber.

ASSE : Eirik Horneland privé de plusieurs défenseurs contre Le Mans, mais…

La trêve internationale terminée, le championnat reprend ses droits ce week-end. En Ligue 2, l’AS Saint-Etienne se prépare pour un défi important. Les hommes d’Eirik Horneland devront battre Le Mans ce samedi en vue de conserver leur place sur le podium. Les Vert abordent même rencontre à domicile avec un mélange d’inquiétudes et d’optimisme.

Et pour cause, l’entraîneur de l’ASSE doit encore gérer une infirmerie bien remplie. Chico Lamba est notamment forfait. Le défenseur central portugais « a été opéré avec succès » des adducteurs durant la trêve internationale. Et il « manquera plusieurs semaines » de compétition. Eirik Horneland a fait cette confirmation en conférence de presse.

Il a ajouté que les deux blessés de longue date, Luan Gadegbeku et Lassana Traoré, sont trop justes pour la réception du Mans. « Luan a repris l’entrainement avec le groupe. Lassana suivra le même chemin la semaine prochaine », a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Evect. Djylian N’Guessan est lui aussi indisponible. L’international espoir français n’est pas encore revenu de sa sélection.

Le milieu Mahmoud Jaber est opérationnel pour samedi

Eirik Horneland peut en revanche compter sur le retour d’un milieu de terrain. Mahmoud Jaber est opérationnel pour la rencontre ASSE-Le Mans. L’incertitude planait sur son état de santé. Car le joueur de 26 ans avait prématurément quitté le rassemblement d’Israël en raison d’une gêne musculaire.

Mahmoud Jaber a bien récupéré. Il a déjà repris l’entraînement avec l’AS Saint-Etienne. « Jaber est prêt pour samedi. Il a mis quelques jours à s’en remettre mais il est désormais en pleine forme », a assuré Horneland. Son retour est une excellente nouvelle pour l’entrejeu stéphanois. L’entraîneur de l’ASSE devra tout de même trouver des solutions pour compenser les nombreuses absences défensives.