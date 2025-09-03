Mercato ASSE : Une signature majeure annoncée à Sainté

Dans les tuyaux à l’ASSE ces dernières semaines, la prolongation du contrat de Gautier Larsonneur serait actée. Il aurait prolongé son aventure avec les Verts jusqu’en juin 2028.

La prolongation du contrat de Gautier Larsonneur à l’ASSE aurait été bouclé en marge de la fermeture du marché des transferts de l’été. C’est ce que nous apprend Mohamed Toubache-Ter sur son compte X. Selon les confidences de l’Insider, le gardien de but a étendu son engagement avec les Verts de deux saisons supplémentaires. Il est donc désormais lié à l’AS Saint-Etienne jusqu’au 30 juin 2028, à en croire la source.

Gautier Larsonneur prolonge son contrat de 2 ans avec Saint-Étienne.



Larsonneur: 2025-2026 ✅

Larsonneur: 2026-2027 ✅

Larsonneur: 2027-2028 ✅ #ASSE — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) September 2, 2025

Arrivé dans le Forez en janvier 2023, en provenance de Brest, le portier de 28 ans est devenu un leader de l’équipe stéphanoise, tant dans le vestiaire que sur le terrain. Il est le capitaine de l’ASSE depuis la saison dernière. Le contrat initial de Gautier Larsonneur allait jusqu’en juin 2026, mais il est inscrit dans le projet de Kilmer Sports Ventures, le groupe canadien qui a racheté le club de Saint-Etienne en juin 2024.