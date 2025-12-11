ASSE : Encore une énorme bonne nouvelle pour Saint-Étienne

Pour l’ASSE, c’est une annonce qui tombe au bon moment. Après une période d’absence due à une opération délicate, le défenseur Chico Lamba annonce son retour imminent à l’entraînement, une excellente nouvelle pour Saint-Etienne et ses supporters.

ASSE : Chico Lamba, un retour attendu avec impatience

Opéré des adducteurs début octobre, Chico Lamba a traversé une convalescence soigneusement encadrée. Le jeune défenseur, qui avait affiché une belle régularité en étant titulaire lors des huit premiers matches de la saison, avait dû céder face à la douleur dès la rencontre à Montpellier (2-0). Son coach Eirik Horneland avait alors précisé : « Chico sera absent plusieurs semaines. Pour ce genre de blessure, il faut compter entre 5 et 7 semaines, tout dépendra de la façon dont il réagira ».

Avec une charge de matches conséquente la saison dernière, notamment en sélection portugaise U21, le corps de Lamba avait touché sa limite. « Avec cette opération, il pourra jouer à 100%. Il fallait passer par là », avait ajouté Horneland, couchant sur le papier l’importance de cette pause forcée.

Dans les starting-blocks pour un retour au Chaudron

Alors que la date fatidique approchait, Lamba a rassuré tout le monde dans l’émission Inside ASSE : « C’était une bonne semaine intense. Ça fait du bien d’être de retour à l’entraînement. Je serai bientôt de retour à Geoffroy-Guichard. » Une nouvelle réjouissante pour une équipe parfois un peu pénalisée par les blessures à ce poste.

A défaut d’un retour pour affronter Bastia ce samedi, il fera son come-back en 2026, mais toujours sous les ovations du Chaudron. Entre-temps, un autre défi attend l’AS Saint-Etienne avec le 32e de finale de Coupe de France à Nice, dans un contexte bien particulier puisque l’Allianz Riviera sera à huis clos, un détail qui ne manque pas de sel.

