Mercato PSG : Ayyoub Bouaddi envoie un message clair au Paris SG

Grand espoir du LOSC et dans le viseur du PSG, Ayyoub Bouaddi a récemment prolongé son contrat jusqu’en 2029. Mais le jeune milieu de terrain, déjà courtisé par les plus grands d’Europe, n’exclut pas un départ dès le prochain mercato estival, de quoi envoyer un signal fort notamment au Paris SG.

Ayyoub Bouaddi, une étoile montante du Nord qui fait parler d’elle

À seulement 18 ans, Ayyoub Bouaddi éclate sur la scène européenne, et le 2 octobre dernier, face au Real Madrid, il a livré une prestation exceptionnelle, signe d’une maturité rare pour son âge. Arrivé à Lille en 2021 en provenance de Creil, l’international espoir français s’est rapidement imposé parmi les titulaires. « Je suis très content et fier de prolonger au LOSC, mon club formateur. Ce club m’a énormément donné », confiait-il début décembre, soulignant l’importance du soutien des supporters qui l’ont accompagné malgré les débuts parfois difficiles.

Mercato PSG : Ayyoub Bouaddi ouvre la porte à un départ du LOSC

Prolonger jusqu’en 2029 rassure naturellement les dirigeants lillois, qui mettent ainsi en place une belle assurance financière en vue d’un transfert futur. Pourtant, Bouaddi reste lucide et pragmatique sur son avenir. Interrogé par L’Équipe, il a déclaré : « J’ai prolongé jusqu’en 2029 et l’année prochaine, c’est encore loin, je suis focalisé sur cette saison… Mais comme j’en ai parlé avec le président, en fin de saison, il y aura un choix qui va se faire et tout est possible. »

Lire aussi : Mercato : Malgré la prolongation, Bouaddi proche du PSG ?

Un message clair à destination de ses courtisans, parmi lesquels le Paris Saint-Germain figure en bonne place, mais aussi Manchester United, le Real Madrid ou encore le Bayern Munich. Le LOSC espère une vente à hauteur de 60 millions d’euros, ce qui ne ferait que confirmer la valeur montante de ce prodige.

Lire aussi sur le PSG :

PSG : Le Paris SG retient son souffle, nouvelle importante en vue

À voir

ASSE : Encore une énorme bonne nouvelle pour Saint-Étienne

INFO Mercato : Salah prêt à ignorer le PSG pour l’Arabie ?

PSG : Luis Enrique sort l’artillerie lourde contre Bilbao, la compo !