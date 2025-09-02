Mercato ASSE : Deux offres de Levante pour Ekwah rejetées

L’ASSE a repoussé deux offres de Lavante pour Pierre Ekwah, le dernier jour du mercato, accentuant la tension entre avec le milieu de terrain et la direction stéphanoise.

Mercato ASSE : Une offre de 7,5 M€ de Levante pour Ekwah rejetées

Voulant quitter l’ASSE absolument, Pierre Ekwah avait l’opportunité de rejoindre Levante en Espagne. Le club basé à Valence avait fait une première offre sous la forme d’un prêt payant, incluant une option d’achat fixée à 6,5 M€. Mais elle a été refusée par Kilmer Sports Ventures (KSV).

En quête d’un milieu de terrain en priorité, l’équipe promue en Liga est revenue à la charge avec une offre revue à la hausse. Il a proposé un prêt payant de près de 500 k€, plus une option d’achat de 7 M€, selon les informations de Peuple-Vert. Cette deuxième proposition a encore été repoussée.

Situation tendue entre Saint-Etienne et Pierre Ekwah

En effet, les dirigeants stéphanois se sont montrés intransigeants sur le dossier Pierre Ekwah.

Retenu à l’AS Saint-Etienne contre son gré, il est ainsi contraint d’honorer son contrat avec le club relégué en Ligue 2. Néanmoins, la situation reste tendue entre le joueur et KSV, à la suite des offres rejetées.

Le Franco-Ghanéen n’a pas rejoint Levante, mais son retour à l’Etrat après la trêve internationale s’annonce sous tension. Un clash semble inévitable entre les deux parties. « Le club semble souhaiter rappeler son autorité en restant ferme : Pierre Ekwah est sous contrat et doit l’honorer. Mais ce choix pourrait entraîner des conséquences négatives », selon le site spécialisé.

Si le joueur formé au FC Nantes ne rejoint pas l’équipe d’Eirik Horneland à partir de la semaine prochaine, il pourrait s’exposer à des sanctions de la part de l’ASSE.