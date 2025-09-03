Mercato OM : Énorme coup de tonnerre pour Aymeric Laporte

Un temps annoncé à l’OM, Aymeric Laporte allait finalement faire son retour en Espagne. Sauf que le retour attendu a tourné au fiasco administratif. La FIFA a tranché : le défenseur ne pourra pas porter le maillot de l’Athletic Club avant janvier.

Mercato OM : Aymeric Laporte, un transfert bloqué par la FIFA

Selon Marca, la FIFA n’a pas validé le transfert d’Aymeric Laporte. Le système TMS (Transfer Matching System) a fermé avant que les documents d’Al Nassr ne soient transmis. Résultat : l’Athletic Bilbao, qui rêvait de retrouver son ancien joyau, se retrouve bredouille. Un scénario rocambolesque qui fait écho à l’échec du transfert de De Gea au Real Madrid il y a dix ans.

Les dirigeants basques avaient pourtant tout mis en œuvre pour boucler l’opération. La Fédération espagnole et la FIFA elles-mêmes ont tenté d’arrondir les angles. En vain. La règle est claire : sans validation du TMS, pas de transfert. Laporte, déjà revenu en Biscaye, se retrouve coincé dans un entre-deux kafkaïen.

Laporte, entre regrets et incertitudes

Le défenseur espagnol devra réintégrer l’effectif d’Al Nassr, où il n’est même pas inscrit en championnat saoudien. Seule consolation possible : une place en Ligue des champions asiatique. Mais pour l’ancien joueur de Manchester City, ce n’est pas exactement le rêve. Un contrat de trois ans l’attendait à San Mamés, un retour symbolique après huit années d’exil.

Au lieu de ça, Laporte restera sous les ordres d’Al Nassr et de Cristiano Ronaldo. Cruel retournement pour un joueur de ce calibre, et coup dur pour l’Athletic, qui perd une recrue phare. Comme quoi, dans le mercato, il ne suffit pas de signer : il faut aussi cliquer au bon moment.