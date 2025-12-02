Mercato Stade Rennais : Un coup à 10M€ cet hiver pour le SRFC

Le mercato du Stade Rennais va bien être mouvementé dès cet hiver. Après le difficile début de saison du SRFC, la haute direction s’active pour faire venir des joueurs supplémentaires cet hiver.

Stade Rennais : un transfert à 10M€ déjà lancé pour janvier

L’entraîneur Habib Beye du Stade Rennais aurait pu être limogé avant le mercato hivernal. Ses résultats pas du tout à la hauteur des attentes se sont fort heureusement améliorés ces derniers temps. Rennes occupe même désormais la 5e place du classement en Ligue 1, ce qui semblait inespéré avant cette première partie de la saison.

Forcément, des besoins sont importants dans l’équipe du Stade Rennais FC, qui va devoir renforcer en priorité la défense. Il semble que les décideurs du SRFC soient de cet avis au regard de la pépite déjà accrochée à leur tableau de chasse. Reda Belahyane, actuel joueur de la Lazio Rome, pourrait faire son comeback en France, mais cette fois en Bretagne.

Mercato SRFC : Reda Belahyane vers un retour choc en Ligue 1 ?

Reda Belahyane est un joueur formé à l’académie de l’OGC Nice. Moins bien à son meilleur profil depuis le début de la saison, il cherche une porte de sortie que semblent vouloir lui offrir le SRFC. Mais ce transfert pas du tout impossible devrait se négocier pour 10 millions d’euros, la valeur marchande actuelle du numéro 6.

À voir

OL : Lyon impressionnant contre Nantes, Govou s’enflamme

Rennes négocie présentement pour engager Belahyane, mais reste à savoir si la Lazio Rome acceptera de négocier au rabais son transfert. Les prochaines semaines devraient permettre d’évaluer le degré d’intérêt des Rouge et Noir, dans le besoin de renforcer leur arrière-garde.

Lire aussi sur le Stade Rennais