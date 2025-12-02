OL : Lyon impressionnant contre Nantes, Govou s’enflamme

L’OL a renoué avec la victoire en Ligue 1 face au FC Nantes. La prestation de Lyon a été appréciée par Sidney Govou, ancien Lyonnais et consultant.

L’OL a mis fin à la série négative de trois nuls et une défaite en championnat, en s’imposant contre le FC Nantes (3-0), dimanche, en clôture de la 14e journée de Ligue 1. Cette victoire a mis du baume au cœur des supporters Lyonnais qui célébraient, à cette occasion, le 75e anniversaire du club rhodanien au Groupama Stadium. En difficulté depuis son transfert du RC Lens à Lyon, Martin Satriano a même réussi un doublé pour ouvrir son compteur.

Dans sa chronique pour Le Progrès, Sidney Govou avoue avoir été séduit par la prestation de l’Olympique Lyonnais face aux Canaris. « La première période n’était pas top, mais on sent qu’ils sont capables de déplacer des montagnes collectivement », a-t-il apprécié.

Selon l’ancienne gloire de l’OL, les supporters et le club sont en parfaite fusion. Ce qui est positif pour l’équipe de Paulo Fonseca, en compétition en Ligue 1, en Ligue Europa et en Coupe de France.

« Je suis quelques fois critique par rapport au club, mais bravo pour l’anniversaire des 75 ans. J’ai été dans le kop pendant le match, on sent qu’il y a une vraie âme collective à tous les niveaux. Je trouve ça top, un peu à l’image de ce que le club est en train de devenir. J’ai été émerveillé par cet anniversaire, magnifique à tous les niveaux. Pour nous les anciens, c’était extraordinaire […] », a commenté le consultant sportif.

