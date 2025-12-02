Mercato Stade Rennais : Habib Beye veut faire mal à l’OM !

À quelques semaines de l’ouverture du mercato hivernal, l’OM aurait déjà un objectif en tête. Mais Habib Beye, l’entraîneur du Stade Rennais) aimerait damer le pion au club phocéen dans ce dossier. Explications.

Mercato Stade Rennais : Habib Beye attaque une cible de l’OM

À la recherche d’un renfort au milieu de terrain lors du mercato hivernal, l’Olympique de Marseille a jeté son dévolu sur Reda Belahyane. Arrivé à la Lazio Rome en janvier 2025, l’ancien joueur de l’OGC Nice est en grande difficulté avec le club italien. Le milieu défensif de 21 ans ne parvient pas à s’imposer dans l’effectif de Maurizio Sarri.

Depuis le début de la saison, l’international marocain a disputé 4 matchs et donné une passe décisive, pour un bilan de 152 minutes. Un total très faible qui risque d’empêcher Reda Belahyane de participer à la CAN, qui se joue dans son pays du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026. Le compatriote d’Achraf Hakimi pourrait donc se laisser convaincre par un changement lors du prochain mercato hivernal.

Selon les renseignements obtenus par le site Africafoot, Reda Belahyane aurait clairement demandé à ses dirigeants de le laisser partir durant le mercato hivernal. Les Romains ne seraient pas contre un départ de Reda Belahyane, mais exigeraient au moins une offre de 10 millions d’euros avant d’ouvrir les négociations.

Alors que certaines rumeurs à Marseille parlent d’un possible départ de Pierre-Emile Hojbjerg, seulement quelques mois après celui d’Adrien Rabiot, les dirigeants de l’OM pourraient recruter pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi.

D’après le site Il Quotidiano Sportivo, Pablo Longoria et Medhi Benatia aimeraient relancer les négociations autour de Reda Belahyane, déjà tenté il y a un an. Très peu utilisé à la Lazio, Belahyane serait effectivement en instance de départ, mais l’Olympique de Marseille est loin d’être seul sur ce coup.

Le Stade Rennais veut doubler l’OM pour Belahyane

Depuis plusieurs mois, le Stade Rennais est notamment intéressé par Reda Belahyane. À en croire Tutto Mercato Web, l’Olympique de Marseille aurait d’ores et déjà pris des renseignements avec les Biancazzurri, mais le SRFC serait prêt à doubler le club phocéen pour le natif d’Aubervilliers.

Le média italien assure que le loch du Stade Rennais, Habib Beye, apprécie le profil du jeune milieu marocain et pousse en interne auprès de sa direction pour obtenir son renfort dans la seconde partie de saison. Pour permettre à leur entraîneur de maintenir la cadence actuelle, le Stade Rennais pourrait se montrer beaucoup plus généreux que l’OM afin de faire pencher la balance en sa faveur. Affaire à suivre…

