FLASH PSG : Grande nouvelle pour le retour de Désiré Doué !

Indisponible depuis le 29 octobre passé suite à une lésion musculaire à la cuisse droite, Désiré Doué prépare bien son retour au sein de l’équipe du PSG. Les nouvelles sont bonnes dans ce sens.

Désiré Doué ne ressent plus aucune douleur

Les nouvelles encourageantes concernant Désiré Doué se confirment. Souffrant d’une lésion musculaire à la cuisse droite, le milieu offensif de 20 ans ne ressent plus aucune douleur. L’international français pourrait ainsi être en avance sur son protocole de reprise, laissant entrevoir un retour avant la fin de l’année 2025.

Lisez aussi : PSG Mercato : Akliouche ou Mora pour remplacer Désiré Doué ?

À voir

Mercato Stade Rennais : Habib Beye veut faire mal à l’OM !

Le journal Le Parisien annonçait même qu’il pourrait reprendre les exercices cette semaine. Malgré cet enthousiasme, Désiré Doué préfère rester prudent, ne pas brûler les étapes et éviter toute rechute. Cette approche réfléchie montre sa volonté de revenir dans les meilleures conditions possible afin de renforcer une équipe parisienne qui cherche actuellement son efficacité offensive.

Une très bonne nouvelle pour Luis Enrique, le coach du PSG. En effet, le retour de Désiré Doué serait un véritable renfort pour le PSG dans cette fin d’année chargée, notamment avant la Coupe intercontinentale, le 17 décembre prochain.

En attendant de confirmer son prochain retour sur les terrains, Désiré Doué a remporté le Golden Boy 2025, récompensant le meilleur joueur européen de moins de 21 ans, décerné par le média italien Tuttosport. Au micro du média italien, l’ancien joueur du Stade Rennais n’a pas caché son bonheur pour cette distinction.

À voir

PSG : Ibrahim Mbaye prend une décision forte pour son avenir

Lisez aussi : Le verdict tombe pour Désiré Doué ! L’espoir renait au PSG

« Un sentiment de grande fierté. Et de bonheur. Savoir que le travail d’équipe porte ses fruits, car c’est grâce à lui que le PSG a atteint ses plus grands objectifs cette année, réalisant la meilleure saison de son histoire. C’est le fruit d’un effort collectif. Je suis très heureux de recevoir ce prix, qui récompense les trophées remportés avec l’équipe et ma contribution positive lors des matchs importants », a déclaré Désiré Doué.

Lire aussi sur Désiré Doué

PSG: Avant Tottenham, Désiré Doué annonce une bonne nouvelle

Mercato : Après Désiré Doué, le PSG chasse encore au SRFC !

À voir

Mercato OM : Medhi Benatia prépare un braquage en attaque !

PSG : Après Dembélé, Désiré Doué sur le toit de l’Europe !