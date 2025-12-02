PSG : Ibrahim Mbaye prend une décision forte pour son avenir

Actuellement en négociations avec le PSG pour activer l’année supplémentaire prévue en option dans son contrat, Ibrahim Mbaye a pris une décision courageuse pour son avenir. Explications.

Ibrahim Mbaye tourne le dos au clan Mbappé

Alors qu’une rumeur insistante l’envoyait sous la gestion de l’entourage de Kylian Mbappé, le jeune ailier Ibrahim Mbaye vient de trancher. Un choix fort qui marque une prise de position claire au moment, où les discussions pour sa prolongation battent leur plein au Paris Saint-Germain. Selon les informations rapportées par plusieurs sources, dont Paristeam, le suspense est terminé.

Ibrahim Mbaye a pris une décision qui éteint toutes les spéculations : il s’est officiellement engagé avec une autre agence, Golden Gate. « Ibrahim Mbaye a opté pour Golden Gate Group afin de représenter ses intérêts ! Cette agence de joueurs gère notamment les intérêts de Reece James et Leon Bailey entre autres », écrit le média spécialisé.

✍️🔴🔵 Ibrahim Mbaye a opté pour Golden Gate Group afin de représenter ses intérêts !



Cette agence de joueurs gère notamment les intérêts de Reece James et Leon Bailey entre autres.



Ce revirement est une excellente nouvelle pour la sérénité du club de la capitale. Tandis que les relations entre la direction parisienne et l’entourage de sa star sont scrutées à la loupe, voir un jeune Titi prendre ses distances de cette sphère d’influence est perçu comme un signe d’apaisement.

PSG : Désiré Doué dans les pas de Kylian Mbappé

Ce choix clarifie désormais la situation alors que les discussions avec le PSG se poursuivent pour prolonger son contrat d’une saison supplémentaire, soit jusqu’en juin 2028. Avec un nouvel interlocuteur clairement identifié, Luis Enrique et la direction sportive peuvent avancer sereinement sur ce dossier prioritaire concernant l’un des jeunes talents les plus prometteurs de son effectif.

