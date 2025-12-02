PSG : Désiré Doué dans les pas de Kylian Mbappé

Comme Kylian Mbappé, Désiré Doué est bien lancé pour faire parler de lui au PSG. L’ancien joueur rennais taille patron de plus en plus et cela pourrait changer son destin.

PSG : Désiré Doué suit la trajectoire de Mbappé, la France s’enflamme

Sous les couleurs du PSG, seul Kylian Mbappé a été désigné Golden Boy par le média italien Tuttosport. Désormais, le PSG peut se réjouir d’avoir un nouveau champion dans ses rangs en la personne de Désiré Doué. Le milieu de terrain d’à peine 20 ans succède donc à de très prestigieux noms que sont Lamine Yamal et Jude Bellingham.

Forcément, cette distinction qui récompense le meilleur joueur européen de moins de 21 ans aura des répercussions sur le mercato du club. De très grands clubs européens chercheront à l’avoir sous leur maillot mais avec la puissance financière du PSG, peu de chances de le voir partir.

PSG : Doué Golden Boy, le nouveau Mbappé est déjà là

Doué sort d’une excellente saison avec le Paris Saint-Germain couronnée d’une Ligue des champions. Son remarquable rôle le prédestinait déjà à un si grand rôle de porter les espoirs du club pour l’avenir. Heureux de cette désignation, il a déjà fait le tour de ses coéquipiers.

À voir

OL : Lyon impressionnant contre Nantes, Govou s’enflamme

Désiré Doué a confié : « Mes coéquipiers m’ont félicité, complimenté. À commencer par les gars de mon âge, avec qui je suis le plus proche, comme Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola et Senny Mayulu. »

Le club de la capitale, s’il avait besoin de l’entendre, sait encore davantage qu’il dispose d’un véritable joyau dans les mains avec l’ancien Rennais.

Lire aussi sur Désiré Doué :

PSG: Avant Tottenham, Désiré Doué annonce une bonne nouvelle

PSG Mercato : Akliouche ou Mora pour remplacer Désiré Doué ?

À voir

Mercato Stade Rennais : Un coup à 10M€ cet hiver pour le SRFC

PSG : Catastrophe pour Désiré Doué ? Luis Enrique inquiet