Mercato OM : Medhi Benatia prépare un braquage en attaque !

Six mois après avoir signé Igor Paixao, le directeur sportif de l’OM pourrait retourner une nouvelle aux Pays-Bas, notamment à l’Ajax Amsterdam pour renforcer le collectif de Roberto De Zerbi.

Mercato OM : Un ancien coéquipier d’Igor Paixao ciblé

Auteur d’un bon début de saison, l’Olympique de Marseille entend bien profiter du mercato mercato hivernal pour renforcer son effectif et le nom d’Anis Hadj Moussa revient avec insistance. D’après les informations relayées par Media Foot, l’OM pourrait apporter un peu de concurrence à Mason Greenwood cet hiver.

Le média indique que Mehdi Benatia aimerait faire venir le joueur du Feyenoord Rotterdam dans le mois de janvier. Roberto De Zerbi aimerait un milieu de terrain créatif, capable de faire des différences et l’ailier de Feyenoord semble correspondre à ce profil. Le média sportif, confirmé par Goal, assure même que le joueur de 23 ans est la nouvelle priorité du mercato d’hiver à Marseille.

« Sur le marché européen, le profil d’Anis Hadj Moussa commence à faire des envieux. Et actuellement, le club le plus chaud pour le recruter porte tout simplement le doux nom d’Olympique de Marseille ! Média Foot a eu confirmation que le dossier Anis Hadj Moussa faisait partie des priorités de Medhi Benatia et que le directeur sportif marseillais œuvrait quasi-quotidiennement pour parvenir à le signer. De son côté, Roberto De Zerbi souhaite le renfort d’un milieu de terrain créatif et provocateur pour la seconde partie de saison. Anis Hadj Moussa colle au profil recherché », explique le portail francilien.

Le directeur sportif de l’OM avait déjà tenté sa chance en 2024 et ne compte pas manquer son coup cette fois-ci. Anis Hadj Moussa est évalué à 20 millions d’euros par Transfermarkt. Formé au RC Lens, il a été le coéquipier d’Igor Paixao aux Pays-Bas. Le brésilien pourrait ainsi faciliter l’arrivée du natif de Paris du côté de l’OM. Affaire à suivre…

