Mercato : Hakim Ziyech à l’OM, la surprise est totale !

L’OM s’est considérablement renforcé cet été. Pourtant, une piste inattendue vient bousculer son mercato. Hakim Ziyech pourrait débarquer gratuitement à Marseille.

Mercato OM : La piste Hakim Ziyech fait surface

L’Olympique de Marseille a conclu un mercato en beauté avec douze recrues signées cet été. Ce recrutement ambitieux fait le bonheur de Roberto De Zerbi. L’entraîneur de l’OM souhaite impérativement étoffer son groupe en vue de la Ligue des champions. Son souhait a été exaucé. Angel Gomes, Facundo Medina, Timothy Weah, Matt O’Riley, Igor Paixao ou encore Benjamin Pavard ont rejoint l’OM. Mais ce recrutement n’est peut-être encore terminé.

Sachant que le mercato en France a fermé ses portes le 1er septembre dernier, les Olympiens scrutent désormais le marché des joueurs libres. C’est dans ce sens qu’une piste surprenante émergé ces dernières heures : celle d’Hakim Ziyech. L’attaquant marocain est sans club suite à son départ d’Al Duhail, au Qatar. Il peut donc signer où bon lui semble, même après la fermeture du mercato.

L’Olympique de Marseille devra vendre

Sa situation contractuelle a tapé dans l’œil de l’OM. L’information est confirmée par l’insider Z_Hakos. Ce dernier laisse entendre que les dirigeants marseillais, Pablo Longoria et Medhi Benatia, n’excluent pas de recruter Hakim Ziyech dans les jours à venir. Son arrivée permettrait sans doute de dynamiser le secteur offensif et de concurrencer Matt O’Riley.

L’OM devra se délester d’un gros salaire avant de boucler cette opération inattendue. Neal Maupay et Amine Harit figurent déjà sur la liste des partants. Ces deux joueurs ont des touches en Turquie ou en Arabie Saoudite. Leur départ faciliterait un tel recrutement. Toutefois, Hakim Ziyech reste très convoité. Le FC Séville serait aussi à ses trousses.