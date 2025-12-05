ASSE Mercato : Bardeli, une menace turque pour Saint-Etienne

Cible prioritaire de l’ASSE, pour le mercato d’hiver, Enzo Bardeli pourrait échapper à Saint-Etienne. Il est aussi la priorité d’un club en Turquie.

Mercato : Enzo Bardeli, priorité de l’ASSE

Les dirigeants de l’ASSE ont coché le nom de Enzo Bardeli sur leur calepin depuis l’été dernier. Son profil a été confirmé par l’outil data de Kilmer Sports Ventures. Le milieu de terrain de l’USL Dunkerque est la priorité des Verts pour le mercato d’hiver. Il n’a plus que six mois de contrat dans la Nord, ce qui est une opportunité pour l’AS Saint-Etienne.

Lisez aussi : Mercato ASSE : Horneland lâche un gros indice avant janvier

Si le club nordiste ne vend pas son meilleur buteur actuel en janvier, ce dernier partira librement à l’été. Il s’engagera avec le club de son choix, sans indemnité de transfert. Pour éviter ce scénario catastrophe, Dunkerque devrait être attentif aux propositions pour Enzo Bardeli cet hiver.

Samsunspor (Turquie) dévoile son intérêt pour Bardeli

D’ailleurs, Samsunspor a dévoilé son intérêt pour la cible de l’ASSE. Selon Deportes Reports, le président du club turc, Yüksel Yıldırım a déclaré : « Nous transférerons Enzo Bardeli et Antoine Sekongo de Dunkerque au Samsunspor à la fin de la saison ».

Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım: "Dunkerque'den Antoine Sekongo ve Enzo Bardeli'yi sezon sonunda Samsunspor'a transfer edeceğiz." pic.twitter.com/ELvp5HBh6p — Deportes Reports (@DeportesReports) December 4, 2025

Une concurrence de plus pour le club stéphanois, qui devra se montrer convainquant pour attirer le joueur de 24 ans dans le Forez, avant même le mercato estival et la fin de contrat en juin 2026. Rappelons qu’Enzo Bardeli est auteur de 6 buts et 4 passes décisives, en 14 matchs de Ligue 2 disputés cette saison.

Lire aussi sur l’ASSE :

ASSE : Les confidences brûlantes de Bernauer avant Dunkerque

À voir

Mercato OL : Un expert en développement renforce Lyon

ASSE : Lucas Stassin, revirement de situation inespéré !

ASSE : Des raisons de se méfier de l’USL Dunkerque !