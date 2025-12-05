Mercato : 20M€, le PSG écoeure l’OM pour un crack de Ligue 1

Alors que le milieu de terrain du LOSC, Ayyoub Bouaddi (18 ans), se verrait bien au PSG, un autre jeune talent de Ligue 1 serait également sur les tablettes de Luis Campos. Un intérêt qui pourrait bien faire de l’ombre à l’OM.

Mercato : Le PSG chasse sur la piste de l’OM

À la recherche d’un renfort offensif pour compenser l’absence prolongée d’Amine Gouiri suite à une grave blessure, l’Olympique de Marseille a flashé sur Sidiki Cherif, avant-centre très prometteur d’Angers SCO. Mais le club phocéen n’est pas le seul à avoir manifesté son intérêt puisque le PSG superviserait aussi le puissant buteur de 18 ans.

Auteur de son troisième but en Ligue 1 sur la pelouse de l’Orange Vélodrome face à l’OM mercredi dernier, Sidiki Cherif commence à sérieusement faire parler de lui. Sous contrat jusqu’en juin 2028, le buteur du SCO d’Angers est en train de s’imposer comme l’un des joueurs les plus prometteurs du championnat français à son poste. Une progression suivie de près par le club marseillais en vue du prochain mercato hivernal. Mais le Paris SG pourrait bien gâcher les plans phocéens dans ce dossier.

Luis Campos veut Sidiki Cherif au Paris SG

En effet, selon les informations de PSG Inside Actus, le Paris Saint-Germain surveillerait de près Sidiki Cherif. Désormais tourné vers le recrutement de jeunes talents à fort potentiel, Luis Campos apprécie le profil du natif de Conakry et aimerait le voir intégrer l’effectif de Luis Enrique dans les mois à venir.

« Le Paris Saint-Germain surveille de près Sidiki Chérif (Angers SCO, contrat jusqu’en 2028). Le club parisien n’a pas encore formulé d’approche concrète, mais les dernières performances du jeune talent attirent sérieusement l’attention des recruteurs », confirme le portail spécialisé avant d’ajouter que le joueur d’Angers n’était pour l’instant « que supervisé » par le Paris SG et qu’il n’est pas encore question d’offre ni même de discussions entre les dirigeants des deux clubs.

Aux dernières nouvelles, Luis Campos réfléchirait à soumettre une offre de l’ordre de 20 millions d’euros pour attirer Sidiki Cherif dès cet hiver, avant de le prêter dans la foulée à Angers SCO. Reste à voir si l’OM va renchérir dans ce dossier.