Mercato OL : Un expert en développement renforce Lyon

L’OL a procédé au renforcement de son staff technique comme pressenti. Un ancien collaborateur de Paulo Fonseca à Lille l’a rejoint à Lyon.

Mercato : Adrien Tarascon rejoint Paulo Fonseca à l’OL

Comme annoncé jeudi, Paulo Fonseca enregistre l’arrivée d’un nouvel entraîneur adjoint dans son staff. Il a intégré l’encadrement technique de l’OL officiellement, ce vendredi, à la suite du départ de Damien Della-Santa. « Adrien Tarascon rejoint l’Olympique Lyonnais en tant qu’entraîneur adjoint de Paulo Fonseca », a communiqué le club rhodanien.

Avant l’officialisation de l’arrivée du technicien de 34 ans à Lyon, la direction du club précise qu’il était déjà la tâche depuis cette semaine : « Reconnu pour son expertise et son expérience dans le milieu du football, Adrien Tarascon a débuté ses différentes missions cette semaine au sein du groupe professionnel ».

Le nouvel adjoint de Paulo Fonseca à l’OL aura pour mission principale le développement individuel des joueurs, avec une attention particulière portée sur les jeunes. Passé par le PSG, l’AS Monaco, le Stade de Reims et évidemment le LOSC, Adrien Tarascon est un expert dans le développement des joueurs.

L’Olympique Lyonnais souligne qu’il a contribué à la progression de plusieurs talents, notamment Aurélien Tchouaméni (Real Madrid), Leny Yoro (Manchester United) ou encore Ayyoub Bouaddi (Lille OSC).

