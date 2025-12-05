Mercato OM : Pavard, un indice de taille relance son avenir

Le champion du monde 2018, Benjamin Pavard, va retrouver son ancien club lors du choc LOSC-OM. Son entourage en a profité pour lâcher un indice sur son avenir.

Mercato OM : Benjamin Pavard vers un retour à l’Inter Milan ? Son entourage réagit

Le doute plane sur l’avenir de Benjamin Pavard à l’Olympique de Marseille. Notamment en raison de ses performances mitigées. Ses récentes bourdes n’inspireraient pas les Olympiens à lever son option d’achat fixée à 15 millions d’euros par l’Inter Milan. En attendant, le défenseur français va vivre un moment particulier ce vendredi soir.

L’OM se déplace à Lille en ouverture de la 15e journée de Ligue 1. Cette rencontre sera l’occasion pour Benjamin Pavard de fouler à nouveau la pelouse de son club formateur : le LOSC. Son père, Frédéric Pavard, a d’ailleurs reconnu que cette confrontation sera très spéciale pour lui. « Il y aura de l’émotion, il a passé de bonnes années au LOSC », a-t-il déclaré à La Provence.

Rappelons que Benjamin Pavard est prêté à l’OM pour une saison. Si son action d’achat n’est pas levée d’ici juin prochain, le champion du monde 2018 retournera à l’Inter Milan. Ce scénario prend de l’ampleur en interne. Mais le père du joueur vient de faire une grosse annonce sur son bien-être immédiat.

Il est heureux à Marseille

Il explique n’avoir « jamais vu [son fils] aussi heureux » à l’Olympique de Marseille. Cette déclaration laisse entendre que le joueur de 29 ans est épanoui sur la Canebière. Ce facteur pourrait peser dans ce dossier, même si la décision finale revient à l’OM. En tous cas, Benjamin Pavard bénéficie d’un soutien total de ses coéquipiers pour retrouver sa meilleure forme.

