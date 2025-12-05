Mercato : Le LOSC fixe le tarif de Bouaddi, le PSG dégoûté ?

Olivier Létang et le LOSC semblent bien déterminés à garder leur joyau Ayoub Bouaddi. Alors que le milieu de terrain de 18 ans est annoncé au PSG dès cet hiver, le club lillois a fixé un tarif qui pourrait refroidir ses prétendants. Explications.

Mercato LOSC : Ayyoub Bouaddi se verrait bien au PSG

Récemment, PSG Inside Actus a révélé que le milieu de terrain du LOSC, Ayyoub Bouaddi, se verrait bien au PPSG, qui lui proposerait un contrat de 5 ans avec une hausse salariale de 30%. Toujours selon la même source, le club de la capitale envisagerait de boucler le transfert cet hiver, mais de prêter le joueur jusqu’à la fin de saison.

Une solution qui conviendrait aux Dogues, puisque les dirigeants lillois seraient ouverts à discuter et une réunion pourrait avoir lieu prochainement. De son côté, Luis Enrique, l’entraîneur parisien, ferait d’Ayyoub Bouaddi le profil prioritaire à ce poste.

Même si tout indique que le Paris SG pourrait le prêter cet hiver au LOSC en cas d’achat. Il faudra toutefois parvenir à convaincre Olivier Létang de vendre le natif de Senlis, ce qui est très loin d’être une mince affaire vu le prix réclamé pour son départ.

Le LOSC attend au moins 100M€ pour Ayyoub Bouaddi

Après PSG Inside Actus, la chaîne ESPN confirme qu’Ayyoub Bouaddi est désiré par le Paris Saint-Germain. Luis Campos serait même déjà en train de travailler sur son arrivée au sein de l’effectif de Luis Enrique. Sous contrat jusqu’en 2027, l’international espoir français est estimé à 30 millions d’euros, selon Transfermarkt. Mais Olivier Létang et les propriétaires du LOSC Lille se montrent beaucoup plus gourmands.

En effet, le journaliste belge belge Sacha Tavolieri explique que le dernier club à avoir initié une approche sérieuse pour Bouaddi serait l’AC Milan l’été passé. À cette époque, les Italiens avaient alors sondé la direction lilloise autour d’une offre avoisinant les 20 millions d’euros.

Sauf que la proposition avait été jugée largement insuffisante par Olivier Létang, qui l’avait immédiatement rejetée. Tavolieri ajoute que le président de Lille avait fixé la barre beaucoup plus haut : 100 millions d’euros pour envisager un départ de sa pépite, un montant reflétant l’immense potentiel du jeune milieu central.

« Selon nos sources, cette valorisation reste d’actualité en vue de l’été prochain. Lille n’entend pas brader son joyau et se montre déterminé à conserver la maîtrise du dossier. À ce stade, aucun mouvement concret n’a été enregistré, et l’avenir d’Ayoub Bouaddi dépendra autant de ses performances que de la capacité des prétendants à répondre aux exigences du LOSC. Une chose est sûre : le Paris Saint-Germain, malgré les rumeurs, n’a pas encore lancé l’assaut », assure le spécialiste mercato.

