ASSE Mercato : Un transfert imminent à Saint-Etienne

Mis sur le marché des transferts par l’ASSE, Benjamin Bouchouari va s’engager avec Trabzonspor. Il est arrivé en Turquie ce mercredi pour s’engager avec le club.

Mercato : Accord entre l’ASSE et Trabzonspor pour Bouchouari

Benjamin Bouchouari quitte l’ASSE pour rejoindre Trabzonspor en Turquie, deux jours après la fermeture du mercato dans les grands championnats. Selon Foot Mercato, le club turc a trouvé un accord total avec son homologue stéphanois pour le transfert du milieu de terrain de 23 ans.

L’accord est conclu autour d’une indemnité de transfert de 4 millions d’euros, plus un million d’euros de bonus à en croire la source. Quant au joueur marocain, un contrat de trois ans, plus une saison supplémentaire, l’attend à Trabzon.

Benjamin Bouchouari est arrivé en Turquie pour la visite médicale

Ce mercredi, les informations du média spécialisé se confirment. Benjamin Bouchouari a été aperçu à l’aéroport d’Istanbul. Il est bien visible sur une photo postée sur X par le compte Haber61. « Benjamin Bouchouari, pour qui l’AS Saint-Étienne et Trabzonspor ont trouvé un accord lors de leurs discussions, est arrivé à Istanbul », indiqué cette source.

Le numéro 6 de l’ASSE est donc arrivé en Turquie pour passer sa visite médicale et s’engager avec son nouveau club. Sauf échec lors des tests physiques et médicaux, ou revirement inattendu de dernières minutes, Benjamin Bouchouari sera un joueur de Trabzonspor dans les prochaines heures.