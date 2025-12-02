Mercato OL : Un gros dossier bouclé à Lyon !

La direction de l’OL a scellé le sort d’un joueur en prêt. Les Gones touchent un joli chèque.

Mercato OL : Un transfert est bouclé !

On observe déjà des mouvements à Lyon à quelques semaines de l’ouverture officielle du mercato hivernal. Après Martin Satriano, l’OL boucle un nouveau dossier. L’Uruguayen prêté par le Racing Club de Lens a claqué deux pions lors du choc contre le FC Nantes pour la 14e journée de Ligue 1. Son option d’achat, environ 6 M€ (5 M€ + 1 M€ de bonus), devrait être levée si le club conserve son statut professionnel.

Sauf catastrophe, l’ancien joueur du Stade Brestois va rester définitivement à Lyon. Le RC Lens sourit aussi. Le Racing, qui avait déboursé 4,5 M€ pour l’arracher à l’Inter Milan en 2024, voit déjà se profiler un joli retour financier. Satriano n’avait presque pas joué à Lens la saison passée, blessé gravement au genou.

À voir

Mercato OM : Medhi Benatia prépare un braquage en attaque !

Lire aussi : OL : Excellente nouvelle, après la victoire contre Nantes

Les Gones bouclent un nouveau transfert. Il s’agit de la vente définitive de Saël Kumbedi. Le VfL Wolfsbourg paie près de 9 M€ (7 M€ + 2 M€ de bonus). Cet argent arrive au bon moment. Il va renflouer les caisses du club et permettre aux dirigeants de préparer l’arrivée d’Endrick. L’international brésilien, en difficulté au Real Madrid, veut venir à Lyon pour avoir de temps de jeu. Sa venue serait le premier grand coup de l’hiver.

Lire la suite sur l’OL

OL : Lyon impressionnant contre Nantes, Govou s’enflamme

OL : Le retour de Malick Fofana compromis, inquiétude à Lyon

À voir

FLASH PSG : Grande nouvelle pour le retour de Désiré Doué !

Mercato OL : Le départ d’Endrick s’accélère après Gérone