© FC Nantes - RC Lens : Les supporters préparent un sale coup

Samedi prochain, le FC Nantes recevra le RC Lens dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Les supporters Canaris préparent un coup qui devrait faire parler pendant et après la rencontre.

FC Nantes : les supporters préparent un coup explosif contre le RC Lens

Les résultats du FC Nantes en Ligue 1 cette saison se résument en 2 victoires, 5 matchs nuls et 7 défaites sur les 14 matchs disputés. Une crise de résultats qui conduit tout droit le club vers une implosion. Les supporters Canaris ne veulent plus continuer avec ces piètres performances, l’affiche face au RC Lens sera l’occasion pour eux de le faire entendre.

Lire aussi : OL : Lyon impressionnant contre Nantes, Govou s’enflamme

À voir

FLASH PSG : Grande nouvelle pour le retour de Désiré Doué !

En effet, les fans du FCN préparent un grand coup pas très chaleureux pour leur équipe samedi. Ils veulent profiter de la venue du leader du championnat, le Racing Club de Lens, pour faire entendre leur colère. Une fois de plus, c’est Waldemar Kita et son fils qui devraient voir leurs oreilles siffler.

L’Équipe fait savoir que les tribunes pourraient être bouillantes lors de ce match avec une action d’envergure préparée par les fans du FC Nantes. Si les choses venaient à tourner mal sur le plan du score, ils devraient clairement afficher leur ras-le-bol, autant dire que des banderoles pourraient fleurir à La Beaujoire, sans compter avec les paroles et chants menaçants qui pourraient les accompagner.

Nantes – Lens : énorme tension annoncée, les fans se rebellent

Une nouvelle fois, la haute direction du FC Nantes devrait être pointée du doigt pour son immobilisme face à cette descente certaine de l’équipe dans les méandres de la Ligue 1. Cette colère jusque-là contenue des fans devra avoir pour objectif de faire bouger la direction lors du mercato hivernal.

Lire aussi : FC Nantes : La décision tombe pour Awaziem et Mostafa Mohamed

L’équipe du FCN est clairement faible et la déculottée lui infligée par l’OL (0-3) en est la preuve. Une obligation d’action sur le marché des transferts sera nécessaire pour renforcer l’équipe de Luis Castro, si bien entendu il garde son poste car il n’est pas dit que sa tête ne sera pas demandée par les supporters lors de cette affiche contre le RC Lens.

Lire aussi sur le FC Nantes :

FC Nantes : Double coup dur avant le RC Lens !

À voir

Mercato OL : Un gros dossier bouclé à Lyon !

Mercato FC Nantes : Kita tranche pour Luis Castro

OL – FC Nantes : Le FCN crie au scandale après la défaite