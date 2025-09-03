ASSE Mercato : Ça bouge pour Bouchouari en Turquie

Repoussé une première fois, un courtisan de Benjamin Bouchouari en Turquie revient à la charge en profitant de la fermeture du mercato estival en France.

Mercato ASSE : Trabzonspor reprend les négociations pour Bouchouari

Benjamin Bouchouari est resté à l’ASSE à la fermeture du mercato estival. Il n’entre pourtant pas dans les plans d’Eirik Horneland et est sur le marché des transferts. Cependant, une piste reste ouverte en Turquie pour le milieu de terrain. Trabzonspor, qui avait transmis une proposition aux Stéphanois pour ce dernier, est toujours intéressé par ses services. Le club turc a le champ libre depuis la fin du mercato en France et dans les grands championnats.

Lisez aussi : ASSE : Une mauvaise nouvelle confirmée pour Mahmoud Jaber

À voir

PSG : Double coup dur pour Luis Enrique ?

Selon les informations de Sabah Spor, Trabzonspor a décidé de reprendre les discussions, là où elles s’étaient arrêtées, avec l’AS Saint-Etienne et les représentants de Benjamin Bouchouari.

En effet, une première offre du club basé à Trabzon, estimée à 3 millions d’euros, avait été repoussée par Kilmer Sports Ventures selon plusieurs médias turcs, en juillet dernier.

Trabzonspor espère profiter de l’absence de concurrence, désormais, pour tenter de convaincre la Direction stéphanoise.

Trabzonspor’un prensipte anlaşmaya vardığı Bouchouari, bugün öğle saatlerinde İstanbul’a ardından yarın sabah Trabzon’a getirilecek.



🔗 @yunusemresel pic.twitter.com/wTzN5LGYLs — Sabah Spor (@sabahspor) September 3, 2025

Lisez aussi : ASSE : Une annonce officielle tombe pour Saint-Étienne

Rappelons que le contrat du numéro 6 de l’équipe des Verts prend fin en juin 2026. De ce fait, l’ASSE cherche à le transférer, afin d’éviter de le voir partir librement dès janvier 2026. Recruté à 1,1 million d’euros en août 20222, à Roda JC aux Pays-Bas, l’international Espoir marocain est évalué à 5 millions d’euros par Transfermarkt.