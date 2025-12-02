Le mercato PSG de cet hiver pourrait être une occasion en or pour Luis Campos de boucler une belle affaire. Un joueur évalué à 55 millions d’euros pourrait signer gratuitement avec le Paris Saint-Germain.

Mercato PSG : Ibrahima Konaté, un joueur à 55 M€ à prix cadeau

Pour le mercato hivernal, c’est en Angleterre que le PSG aurait jeté son regard. Le club de la capitale ciblerait Ibrahima Konaté, prochainement en fin de contrat et libre dès janvier de négocier avec le club de son choix. Le joueur de Liverpool FC, malgré l’intention de ses dirigeants de le prolonger, ne semble pas avoir décidé.

Luis Campos compte bien profiter de la situation contractuelle pour boucler une affaire qui pourrait épargner au Paris Saint-Germain le paiement d’une importante indemnité de transfert. Le défenseur central français de 26 ans est estimé à 55 millions d’euros, mais avec son contrat qui prend fin le 30 juin 2026, il est plus qu’en position de force pour décider de son destin.

Mercato Liverpool : énorme opportunité pour Paris, Konaté libre en janvier

Vinny O’Connor, journaliste à Sky Sports, a fait savoir que le joueur compterait bien profiter de la prochaine fenêtre de mercato pour penser à son avenir.

« Le contrat de Konaté arrive à son terme en fin de saison, et il devrait étudier les différentes opportunités qui s’offriront à lui dès janvier, moment où il pourra librement échanger avec des clubs étrangers », a confié O’Connor.

Avec la nouvelle stratégie de Luis Campos d’optimiser les dépenses au PSG, recruter Ibrahima Konaté, auteur de 150 matchs et de 6 buts sous les couleurs de Liverpool, pourrait s’avérer un de ses plus jolis coups. Une bataille à distance est donc déjà engagée avec les Reds qui travaillent aussi à faire changer d’avis leur joueur.

