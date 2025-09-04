Barça – PSG : Jules Koundé prévient déjà le Paris SG

Le duel tant attendu entre le FC Barcelone et le PSG s’annonce déjà brûlant. Jules Koundé, lucide et ambitieux, a planté le décor : ce choc de Ligue des champions ne sera pas un simple rendez-vous, mais une bataille au sommet.

Barça – PSG : Un rendez-vous coché sur le calendrier

Le défenseur français n’a pas caché son excitation à l’idée d’affronter le Paris SG. « C’est un match qu’on a coché. C’est une superbe affiche. La saison dernière, je pense que c’était l’affiche que les gens voulaient probablement le plus voir, notamment en finale de Ligue des champions », a-t-il confié avec franchise. Dans ses mots transparaît le parfum particulier d’une confrontation déjà mythique.

L’envie de se frotter aux meilleurs

Koundé n’a pas seulement évoqué l’histoire, il a aussi souligné la qualité de l’adversaire. « Par la qualité du PSG aussi, on a toujours envie de se frotter aux meilleurs. C’est un match qu’on attend avec impatience », a-t-il ajouté. Le ton est donné : Paris est prévenu, Barcelone arrive armé d’envie et de détermination.