Mercato : le FC Nantes subit un sale coup d’Arsenal

La direction du FC Nantes dégote un serial buteur en Croatie pour ce mercato hivernal. Mais Arsenal joue les trouble-fêtes.

Mercato FC Nantes : Rude concurrence pour une pépite croate

En pleine préparation du mercato hivernal, le FC Nantes vise un milieu de terrain. Le club, en crise, cherche des solutions rapides. Les Canaris, dix-septièmes, glissent vers la relégation. Pour éviter le pire, ils veulent se renforcer. Leur priorité est un talent croate.

Selon Transferfeed, les pensionnaires de la Beaujoire ciblent Toni Fruk. Le joueur a 24 ans. Milieu offensif, il évolue à Rijeka. La saison passée, il a claqué 11 pions et offert 11 offrandes en championnat. Cette saison, il continue. Huit buts, deux passes en seize matches. Ses performances lui ouvrent la porte de la sélection, aux côtés de Modric et Perisic. C’est un joueur en pleine forme.

Les dirigeants du FC Nantes pensaient donc tenir une belle opportunité, d’autant que sa valeur ne dépasse pas 10 millions d’euros. Mais la concurrence est devenue féroce. Arsenal s’est immiscé dans le dossier. Le club londonien négocie déjà avec Rijeka. Et selon plusieurs médias, les discussions avancent si bien que Toni Fruk pourrait finaliser très bientôt son transfert à Londres. Pour Nantes, c’est un coup dur.

