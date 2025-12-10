Mercato OL : Lyon fonce sur un attaquant de Fenerbahçe

L’OL aurait réactivé une ancienne piste offensive, à l’étranger, à l’approche du l’ouverture officielle du mercato hivernal. Mais le tarif de la cible s’annonce comme un obstacle pour Lyon !

L’Olympique Lyonnais en difficulté offensivement

L’OL est en quête de renforts offensifs pour dynamiser son attaque en difficulté, depuis les départs d’Alexandre Lacazette, Georges Mikautadze et Rayan Cherki. Cette saison, l’équipe de Paulo Fonseca a marqué 21 buts en 15 matchs de Ligue 1.

Plus inquiétant, Pavel Sulc, le meilleur buteur des Gones ne compte que 5 buts en 15 matchs disputés en championnat. Il est suivi de Corentin Tolisso, un milieu de terrain, auteur de 3 buts en Ligue 1.

Quant à Martin Satriano, l’avant-centre recruté à la suite du transfert de Mikautdze, il a inscrit seulement 2 buts en 9 matchs de championnat et 1 but en 5 matchs disputés en Ligue Europa.

Mercato : L’OL prépare une offre concrète pour Szymanski

Pour se renforcer offensivement, l’Olympique Lyonnais a fait d’Endrick sa priorité. Il est espéré en prêt du Real Madrid en janvier. Parallèlement au dossier de l’attaquant brésilien, le club rhodanien garde les yeux sur Sebastian Szymanski. Ciblé l’été dernier, il serait toujours dans les petits papiers des recruteurs de Lyon.

D’après les informations en provenance de la Pologne et du média Sabah, l’OL a décidé de passer à l’offensive cet hiver pour recruter le milieu offensif de Fenerbahçe. Matthieu Louis-Jean a préparé une première offre concrète pour janvier, à en croire la source turque.

14 M€, l’attaquant de Fenerbahçe trop cher pour Lyon ?

Le joueur de 26 ans est en quête de temps de jeu, lui qui a été titulaire seulement 4 fois en 12 apparitions en Süper Lig cette saison. International Polonais (50 sélections), il va apporter son expérience du haut niveau à l’équipe de Paulo Fonseca. Cependant, Lyon pourrait se heurter au prix de Sebastian Szymanski.

Transféré du Dinamo Moscou en juillet 2023, à près de 10 M€, il est estimé à 14 M€ par Transfermarkt, et son contrat va jusqu’en juin 2027. Seule certitude pour l’OL, le milieu offensif (ou ailier) veut quitter Fenerbahçe où il ne s’entend plus avec l’entraîneur Domenico Tedesco.

