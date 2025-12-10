OM évite le pire : L’aveu de Geronimo Rulli glace Marseille

L’OM est passé à côté d’une catastrophe ce mardi soir face à l’Union Saint-Gilloise. Geronimo Rulli a fait des confidences sur son arrêt décisif en fin de partie.

Geronimo Rulli, le sauveur miraculeux de l’OM

L’Olympique de Marseille remporte une précieuse victoire en Ligue des champions. Son succès mardi soir face à l’Union Saint-Gilloise (3-2) lui permet de se rapprocher d’une qualification pour les barrages. L’attaque de l’OM a brillé lors de ce duel, grâce notamment à Mason Greenwood.

L’ailier anglais a livré une performance remarquable, en signant un doublé. L’OM peut aussi remercier son gardien de but Geronimo Rulli. Ce dernier a été auteur d’un arrêt décisif en toute fin de rencontre. Ce geste a permis aux Olympiens de préserver leur mince avantage.

Mais le portier argentin refuse de se vanter sur ce réflexe héroïque. Geronimo Rulli a livré des aveux inattendus : la chance a été capitale pour cette parade. « J’ai eu un peu de chance sur une action : je voulais sortir sur un centre, mais ce n’était pas possible. Quand je me suis retourné, il y avait l’attaquant seul », a-t-il confié au journal Le Phocéen.

L’Olympique de Marseille soulagé de revenir avec les trois points

Cette intervention, que Geronimo Rulli qualifie lui-même de chanceuse, a permis à l’Olympique de Marseille d’éviter la catastrophe. Les Olympiens sont repartis de Bruxelles avec les trois points. Le gardien numéro un de l’OM ne cache pas non plus son soulagement.

« Après un peu de peur à la fin, tout le monde peut être heureux ce soir », a-t-il ajouté. Après cette victoire, l’OM se concentre sur son prochain rendez-vous face à l’AS Monaco en championnat. Un succès permettrait aux hommes de Roberto De Zerbi de terminer l’année en beauté.

