LdC : le PSG veut massacrer l’Athletic Bilbao !

Le PSG va affronter l’Athletic Bilbao en Ligue des Champions ce soir. Les Parisiens veulent coûte que coûte remporter la victoire pour monter au classement.

PSG : Luis Enrique prépare un sale coup à l’Athletic Bilbao !

Le PSG, ce soir, peut valider sa qualification en Ligue des Champions. Une victoire est très importante. Il suffit de battre l’Athletic Club, à San Mamès, et le champion d’Europe en titre va faire un pas vers la qualification directe. L’enjeu est donc de taille pour les Parisiens. La saison dernière, ils avaient disputé les barrages avant de valider le ticket pour les huitièmes de finale. Ils veulent éviter ce scénario cette saison.

Le Paris SG, fort de son succès contre Tottenham (5-3), avance avec confiance. L’équipe n’a perdu qu’une fois en cinq matchs, et cette solidité la place aujourd’hui à la 4e position. Si les hommes de Luis Enrique raflent les trois points ce soir, le club de la capitale rejoindrait Arsenal et le Bayern Munich en tête. Le club sécuriserait au minimum une place pour les barrages. Même avec deux matchs encore à jouer.

Un nul, pourtant, ne change pas tout. Paris garderait deux occasions pour se qualifier : le Sporting Portugal, puis Newcastle. Mais, dans ce cas, son sort dépendrait aussi des autres résultats. La défaite, en revanche, compliquerait la donne. Elle imposerait de gagner au moins l’un des deux derniers rendez-vous pour rester dans la course directe. Les Parisiens sont en Espagne pour gagner ce soir.

