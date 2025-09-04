OM : Terrible décision pour Amine Harit et les indésirables

L’OM a tranché et c’est dur pour ses indésirables : cinq joueurs, dont Amine Harit, ne disputeront pas la Ligue des Champions. Une sanction sportive qui risque de laisser des traces dans le vestiaire.

OM : Une liste UEFA sans pitié

Composer une liste de Ligue des Champions, c’est jongler entre contraintes réglementaires et hiérarchie sportive. L’OM, après un mercato animé, a retenu 22 joueurs pour l’épreuve reine, en respectant les quotas imposés par l’UEFA (notamment les huit joueurs formés localement). Logiquement, les recrues estivales et les cadres y figurent. Mais derrière les sourires, certains visages se ferment.

Lire aussi : Mercato OM : Direction la Turquie pour Amine Harit !

Plusieurs éléments restés à quai voient leur horizon européen se refermer brutalement. Exit donc Ruben Blanco, Ulisses Garcia, Pol Lirola, Neal Maupay et surtout Amine Harit. Cinq noms lourds, sacrifiés par Pablo Longoria et Roberto De Zerbi, preuve qu’à Marseille, on ne fait pas de sentiments quand il s’agit d’aligner les meilleurs.

Harit, l’éternel frustré

Pour Amine Harit, la décision a un goût amer. Milieu créatif mais souvent irrégulier, le Marocain paie son statut fragile, coincé entre promesses et performances inconstantes. L’ancien joueur de Schalke 04, comme Lirola ou Garcia, avait pourtant grappillé du temps de jeu en ce début de saison. Insuffisant pour convaincre.

À voir

Mercato PSG : Un gros coup manqué de Campos, c’est confirmé

Lire aussi : Mercato OM : Une décision radicale tombe pour Amine Harit

Déjà écarté lors du parcours marseillais en Ligue Europa en 2024, Ulisses Garcia revit le même scénario. Un sort qui illustre la dure réalité du football moderne : si le mercato ne vous trouve pas une porte de sortie, la liste UEFA se charge de vous montrer la sortie par une autre voie. Les marchés encore ouverts (Turquie, Russie, Arabie saoudite) pourraient bien devenir leur planche de salut.