Mercato OM : Claudio Echeverri, le coup parfait de Marseille

L’OM cherche son numéro 10 idéal, et Claudio Echeverri pourrait bien être le chaînon manquant. Le jeune Argentin, en manque de temps de jeu à Leverkusen, représente une opportunité rare. Pour De Zerbi, c’est peut-être le cadeau de l’hiver.

De Zerbi – Guardiola : un tandem qui peut changer le mercato

Roberto De Zerbi n’a jamais caché son amour des créateurs, de ces joueurs capables d’illuminer un match sur un contrôle orienté. Claudio Echeverri, 19 ans, pépite argentine recrutée pour 18,5 M€ par Manchester City, coche toutes les cases. Son prêt à Leverkusen tourne court : seulement trois titularisations, une impression d’inachevé, et un Guardiola passablement contrarié par les choix de son agent. Résultat : retour prévu à City en janvier.

Dans ce contexte, Marseille a une carte à jouer. Entre De Zerbi et Guardiola, le respect est immense, presque pédagogique. Manchester City pourrait être séduit par l’idée d’envoyer un crack chez un technicien réputé pour bonifier les talents offensifs. L’OM deviendrait alors le laboratoire idéal, loin de tout risque de concurrence directe.

L’OM, terre d’accueil idéale pour un maestro

Marseille n’avance pas masqué : le club cherche un n°10, un vrai, un joueur capable d’apporter créativité et imprévisibilité. Ni Matt O’Riley ni Angel Gomes n’ont réellement convaincu cette saison, tandis que le jeune Darryl Bakola a surpris son monde, rappelant à tous que le talent n’attend pas le nombre des années… mais qu’il ne résout pas tout non plus.

Le club phocéen offre à Echeverri ce que Leverkusen ne lui a pas donné : un rôle central, une Ligue des Champions à jouer, une ville où chaque passe réussie devient une déclaration d’amour. Sportivement, c’est même un luxe : troisième de Ligue 1, l’OM propose un cadre idéal pour se relancer à six mois de la Copa América.

Le n°10, colonne vertébrale du jeu selon De Zerbi

De Zerbi l’a toujours clamé : une équipe sans numéro 10 est une équipe amputée de son imagination. Son football se construit autour de ces profils hybrides, capables d’inventer ce que le tableau noir ignore. De Sassuolo au Shakhtar, il a façonné ses équipes autour de ces artistes. Echeverri, dribbleur instinctif et créateur naturel, s’inscrit parfaitement dans cette philosophie.

Il peut jouer dans l’axe, dériver à gauche, casser des lignes sans prévenir. Exactement le genre de joueur dont De Zerbi fait des virtuoses. Marseille cherche. Echeverri aussi. Le romanesque du mercato adore ces histoires-là. Il ne reste plus qu’à transformer le rêve en signature.

